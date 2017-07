VfL empfängt Wehen Wiesbaden Zur Heimpremiere: VfL-Kapitän Savran ist wieder auf der Brücke

Osnabrück. Kapitän Halil Savran ist zurück. Freitagabend. Flutlicht. Zwei Teams mit breiter Brust. Leider eine teilweise gesperrte Ostkurve: Wenn dieser ärgerliche und vermeidbare Aspekt nicht wäre, könnte man von besten Zutaten für die Heimpremiere des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden sprechen.

Der Trainer vor der Qual der Wahl? Ein wenig vielleicht. Alexander Dercho, Kim Falkenberg und Leon Tigges sind weiterhin Mitglieder des lila-weißen Lazaretts. Dafür kehren Kapitän Savran und Konstantin Engel zurück – was Coach Joe Enochs gegenüber der Premiere in Karlsruhe zu Änderungen im Kader zwingt. Engel wird wieder den Platz in der Innenverteidigung einnehmen, womit Christian Groß nach seinem Gastspiel in der Abwehr wieder auf die Sechserposition rückt. Obwohl: „Mir ist egal, wo ich spiele. Ich helfe der Mannschaft dort, wo ich aufgestellt werde“, stellt der 28-Jährige klar. Und die Position neben Groß? Da sind wir wieder bei der Qual der Wahl. Kamer Krasniqi oder Ahmet Arslan? Ein paar Prozentpunkte sprechen derzeit für einen Beginn mit Arslan.

Bleibt natürlich noch die Frage, ob Savran nach seiner langen Pause sofort wieder ein Kandidat für die Startelf ist. „Er war sechs Monate verletzt“, sagt Enochs, „da wäre ein Einsatz in der Startelf wohl etwas zu früh.“ Der Coach ist allerdings sichtlich froh, dass sein Kapitän wieder zurück ist: „Als Halil verletzt war, haben wir im Training ein bisschen die Spannung vermisst. Er tut uns sehr gut.“

Drei Punkte zur Heimpremiere? „Egal, gegen wen wir spielen: Unsere Heimspiele wollen wir gewinnen“, sagt Enochs. Dabei sei ihm bewusst, dass die Wehener eine top-besetzte Mannschaft hätten. Er habe am vergangenen Samstag den 1:0-Sieg des SVWW gegen Jena beobachtet – „eine robuste und spielstarke Truppe“.

Was denkt Wehens Coach über Osnabrück? Rüdiger Rehm, seit Februar 2017 im Amt, hat bei dieser Frage erst einmal ein Probetraining vor Augen: „Ich habe damals vorgespielt. Das war in der Saison 2003/2004. Dann wollte mich Trainer Pagelsdorf doch nicht haben – und hat sich für den Langeneke entschieden.“ Zurück in die Gegenwart. Rehm war in der vergangenen Woche in Karlsruhe, um den VfL zu beobachten: „Sie haben dort zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit hätten sie 3:0 führen müssen. Der KSC fand überhaupt nicht statt. Nach der Pause gab es die eine oder andere Unordnung.“ Er freue sich nun auf das Spiel in Osnabrück: „Flutlichtspiele dort sind mit das Schönste, was man in der 3. Liga haben kann. Wir kommen mit breiter Brust und wollen gewinnen.“ Voraussichtlich auch wieder mit dem 35-jährigen Oldie Alf Mintzel: „Er ist eine Größe, solange er seine Leistung bringt. Dann ist es mir egal, ob er 35 oder 18 Jahre alt ist. In der vergangenen Woche hat er uns gegen Jena in der Spur gehalten.“

War sonst noch etwas? Die Ostkurve wird nicht so gefüllt sein wie sonst. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte bekanntlich vor einigen Wochen unter anderem die teilweise Sperrung der Ostkurve verfügt. Am Freitagabend werden für die 4700 Zuschauer fassende Ostkurve nur 2500 VfL-Fans zugelassen (nach VfL-Angaben sind noch 700 Tickets verfügbar). Zudem gilt ein Banner- und Transparente-Verbot (von dem nur der Gästebereich ausgenommen ist). Die Sperrung war nur ein Baustein des DFB-Urteils. Der VfL muss auch eine Strafe in Höhe von 11000 Euro zahlen. Damit wurden zwei Vorfälle geahndet: Am schwersten wogen dabei die Pyrotechnik-Aktionen beim Spiel in Regensburg am 25. März. In die Entscheidung mit hineingerechnet wurde ein Vorfall aus dem Duell bei den Sportfreunden Lotte am 29. April. Aus dem VfL-Block wurden damals zwei gefüllte Plastikbecher in Richtung eines Lotter Spielers geworfen.

Und wie geht‘s nun aus? Der VfL hat zuletzt am 22. April ein Liga-Heimspiel gewonnen (1:0 gegen Aalen). Es wird also wieder Zeit für drei Punkte an der Bremer Brücke: Der VfL gewinnt mit 1:0.

