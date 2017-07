Termin fix: Mittwoch um 19 Uhr VfL Osnabrück: NFV-Pokal in Rehden am 9. August

Nachdem das ursprünglich für den 25. Juli angesetzte Pokalspiel zwischen dem BSV Schwarz-Weiß Rehden und dem VfL Osnabrück den Witterungs- und Platzverhältnissen zum Opfer fiel, ist die 2. Runde des Krombacher Niedersachsenpokals nun neu terminiert. Beide Teams treten am Mittwoch, den 09. August um 19 Uhr gegeneinander an.

Für die Lila-Weißen bedeutet die Neuansetzung zwei Englische Wochen in Folge. Nach dem Heimspiel in der 3. Liga am 6. August gegen den Halleschen FC und dem NFV-Pokalspiel beim BSV Rehden kommt es am 13. August um 15.30 Uhr zum DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV.

Für den DFB-Pokal möchte sich der VfL Osnabrück auch in der Saison 2018/19 qualifizieren, eine Möglichkeit ist der Finaleinzug im Landespokal. Dazu müssten sich die Lila-Weißen zunächst gegen den BSV Rehden, die mit den ehemaligen Osnabrückern Addy Menga und Francky Sembolo antreten, durchsetzen.

Im Falle eines Sieges müsste der VfL im Viertelfinale beim Sieger des Oberliga-Duells Eintracht Northeim gegen SVG Göttingen antreten. Dieses Spiel hat der Niedersächsische Fußballverband nun auf den 16. August terminiert – der Mittwochabend eine Woche später. Es wäre die dritte englische Woche in Folge für die Lila-Weißen. Dieser Austragungstermin ist allerdings noch nicht endgültig bestätigt – angesichts der Termindichte gilt er aber als sehr wahrscheinlich.

Eintrittskarten für die Begegnung beim BSV Rehden am 09. August sind am Spieltag an den Tageskassen in Rehden erhältlich.

Hier die Übersicht zum Niedersachsenpokal