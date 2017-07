Eben nochmal beide Gegentore im Video gesehen. Beim 0:1 erst ein Fehlpass des VfL von der Sechser-Position, dann ein verlorener Zweikampf von Engel, dann Zorba, der in die Mitte rückt und Funk auf dem Flügel völlig allein lässt. Und in der Mitte stiehlt sich Schäffler von den Verteidigern weg. Beim zweiten Gegentor setzt sich Ruprecht gegen drei Osnabrücker durch, wird aber auch zuvor nicht geblockt oder sonstwie gestört. Das geht zu leicht.

Oh, gute Kombination über Danneberg, Arslan, Zorba - und dessen Flanke bekommt eini Wehener an die Hand

Der VfL in Lila, Wehen in Leuchtstift-Gelb

Fun Fact am Rande: Heute geht es im direkten Duell um den 2. Platz in der Ewigen Tabelle der 3. Liga. Der VfL Osnabrück hat in dieser Spielklasse bisher (mit dem Remis beim KSC) 415 Punkte geholt - Wehen Wiesbaden steht nach dem Auftaktsieg gegen Jena bei 414 Zählern und könnte mit einem Sieg an der Brücke in jener Wertung am VfL vorbeiziehen...