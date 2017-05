Lila-Weiße Fans kommen zu Wort VfL-Trainer Enochs engagierter Redner beim Heimatabend

Osnabrück. Beim Heimatabend von Kalla Wefel am Sonntagabend in der Lagerhalle rund um das Thema VfL Osnabrück kamen die Fans zu Wort. Dann nahm sich Cheftrainer Joe Enochs die Kritik der Fans zu Herzen beeindruckte und mit einem leidenschaftlichen Auftritt.

Im ersten Teil des Abends ließ Wefel die Fans zu Wort kommen. Zunächst diskutierten User des Treffpunkts, dem Forum der Internetseite „lila-weiss.de“, vor allem über den Vorwurf der versuchten Spielmanipulation. Hier zeigte sich besonders die Enttäuschung der Fans, über die beiden bereits an die Öffentlichkeit getretenen Spieler Addy Waku Menga und Marc Heider. „Das Spieler sich so naiv verhalten, hat mich überrascht“, meinte Frank Schneider, der aber auch dem VfL eine Schuld zuwies: „Der Verein hätte besser schulen müssen.“ Konrad von Kampen ging sogar noch einen Schritt weiter und sprach „von einer Katastrophe für unseren VfL“. Der einheitliche Tenor der fünf Diskutanten des Treffpunkts lautete schließlich: Sollte sich auch nur ein kleiner Verdacht bestätigen, dürfen alle drei Spieler nicht mehr für den VfL auflaufen. (Weiterlesen: Chronologie des Manipulationsverdachts)

Enttäuschung über die vergangene Saison

In der zweiten Gesprächsrunde erneuerten in der Fanabteilung organisierte Fans ihre Enttäuschung über die vergangene Spielzeit und die Kritik an der Vereinsführung. „Die Verantwortlichen sind nicht an der Basis. Nur wenn die Kritik der Fans mal ernstgenommen wird, kann es einen Osnabrücker Weg geben“, behauptete Alex Stuckenberg (2. Vorsitzender der Fanabteilung)

Emotional wurde es, als Enochs das Podium betrat. Der VfL-Trainer war sehr interessiert an einer Wertediskussion und zeigte direkt, dass ihm der Ernst der Lage bewusst ist: „Ich weiß, dass wir auf der emotionalen Ebene ein Problem haben. Und ich möchte dieses Problem offensiv angehen.“ Dabei betonte er, direkt auf Wefel zugegangen zu sein und sich trotz einer Familienfeier den Fragen und der Kritik der Fans stellen wolle.

Leidenschaftlicher Auftritt von Trainer Enochs

Das tat Enochs dann auch über eine Stunde lang. Er diskutierte engagiert mit den Zuhörern, erhob oft seine Stimme, klopfte sich teilweise auf die Brust, zeigte sich aber auch durch einige Kritiken verletzt. „Die Vorurteile, die verbreitet werden, machen mich sauer. Deshalb bin ich auch sehr geladen“, sagte er, nachdem Wefel den Vorwurf der Spielmanipulation ansprach.

Der VfL-Trainer erzählte, dass ihm diese Vorfälle viele schlaflose Nächte bereiteten, er aber keinen Ermittlungen vorweg greifen werde und zunächst von der „Unschuldsvermutung“ ausgehe.

Direkte Diskussion mit den Kritikern

Enochs ging dann konkret auf Kritiker zu. So diskutierte er mit Fan und Treffpunkt-User Volker Blüml, der sich als Enochs-Kritiker bekannte, und mit dem VfL-Coach auf das Podium traute. Der Cheftrainer gestand dabei ein, Gegner wie die U23 von Mainz 05 aufgrund individueller Stärken einzelner Spieler wie dem Sturmtalent Aaron Seydel zu stark geredet zu haben, schränkte aber ein: „Ich bin nicht der Typ, der sagt: Die hauen wir 8:0 weg.“ Symbolisch hob er anschließend ein Blatt Papier und sagt energisch: „Wenn ihr so einen Typen wollt – bitte, hier ist mein Vertrag.“

Angesprochen auf seine Verlängerung um drei Jahre äußerte Verständnis für den Vorwurf, der Verein habe aus der langfristigen Vertragsverlängerung mit Ex-Trainer Maik Walpurgis nichts gelernt, sagte aber auch, dass er zu seinem Konzept stehe, langfristige Aufbauarbeit mit jungen Talenten wie Steffen Tigges oder Sebastian Klaas zu leisten. „Wenn Ihr mich nicht mehr haben wollt, werde ich dem Verein nicht lange auf der Tasche liegen“, versprach er den Fans. (Weiterlesen: Fragen und Antworten zur Vertragsverlängerung mit Enochs)

Ausblick auf die nächste Saison

Angesprochen auf die Ziele für die kommende Saison konnte Enochs noch nicht viel sagen. Dazu müsse er zunächst die Entwicklung im Kader abwarten. Torwart Marius Gersbeck wolle der Verein unbedingt halten, bei Kwasi Okyere Wriedt, der ein Angebot vom MSV Duisburg haben soll, müsse abgewartet werden: „Aber wenn wir Otschi für viel Geld verkaufen können, werden wir das tun“. (Weiterlesen: Duisburg bekundet Interesse an Wriedt)

Der VfL-Trainer beendete den Abend mit einem deutlichen Plädoyer: „Ich stehe zu meiner ehrlichen Art. Die Kommunikation vom Verein ist schlecht, aber ich möchte daran arbeiten. Ich mache hier heute den Schritt auf euch zu, kommt ihr mir auch entgegen.“ Für diese Worte und seinen Auftritt erntete er viel Applaus und Anerkennung. „Diese Leidenschaft, mit der du hier heute aufgetreten bist, wünschen wir uns immer“, freute sich eine Zuhörerin aus dem Publikum.