Verlängerung noch bis 24 Uhr VfL Osnabrück: Knackt Crowdfunding die 400000 Euro?

Osnabrück. Endspurt im Crowdfunding zur Lizenzsicherung des VfL Osnabrück für die Spielzeit 2017/18: Mit Ablauf des Tages endet die Verlängerungs-Option für die 1049 Darlehnsgeber. Bis 24 Uhr können die Darlehensverträge noch um ein halbes Jahr verlängert werden. Es wird spannend, ob dabei die 400000 Euro-Marke geknackt wird.

Von der ursprünglichen Ausgangssumme des Crowdfundings in Höhe von 460000 Euro sind bisher etwa 390000 Euro verlängert worden, teilte der Verein am Montagnachmittag mit. Das entspricht einem Volumen von rund 85 Prozent. Am Freitagnachmittag war die Summe bei 361000 Euro gestanden.

Das Crowdfunding ist auch im aktuellen Zulassungsverfahren, bei dem der VfL Osnabrück bis zum 2. Juni Auflagen und Bedingungen zu erfüllen hat, zentraler Bestandteil – vor allem um die vom Deutschen Fußball-Bund geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 800000 Euro zu hinterlegen.

Die Verlängerung der Lizenzdarlehen wird laut Verein für die 1049 Crowdfunder letztmalig für ein halbes Jahr bis zum 01.07.2018 angeboten, danach haben die Crowdfunder die Möglichkeit der Auszahlung oder exklusives Recht zur Umwandlung in eine VfL-Fananleihe.

Bis heute Abend um 18 Uhr kann dieser Anteil noch durch die Abgabe der Schuldänderungsvereinbarung in der Geschäftsstelle erhöht werden, eine Verlängerung per E-Mail, Fax oder online unter www.crowdrange.de/vfl-verlaengerung ist noch bis 24 Uhr möglich.