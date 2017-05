Osnabrück. Seit 2009 ist der Psychologe Manfred Glüsenkamp Teil des Betreuerteams beim VfL Osnabrück. Eine Woche, nachdem der Manipulationsverdacht gegen drei Spieler bekannt geworden ist, äußert er sich in einem Interview.

Der 57-Jährige stammt aus Osnabrück, spielte als Jugendlicher bis in die A-Jugend-Verbandsliga beim TuS Haste. Nach dem Studium der katholischen Theologie und der Psychologie hat er sich als Psychotherapeut in Belm niedergelassen. Inzwischen hat er eine Spezialausbildung zum Sportpsychologen absolviert und ist Mitglied im Arbeitskreis für Sportpsychologie (asp) am Bundesinstitut für Sportwissenschaft.

Herr Glüsenkamp, sind Sie in der aktuellen Krise um den Manipulationsverdacht gegen drei Spieler besonders gefordert?

Ja, weil natürlich in dieser extremen Situation ein erhöhter Gesprächs- und Beratungsbedarf besteht. Nein, weil sich die Arbeit eines Sportpsychologen nicht reduzieren lässt auf ein simples Krisenmanagement. Wer glaubt, dass es hilft, vor dem entscheidenden Spiel gegen den Abstieg einen Psychologen zu verpflichten, der dann eine Stunde zur Mannschaft spricht, hat nicht verstanden, worum es eigentlich geht.

Nämlich?

Der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerteam als Beobachter, Gesprächspartner und gegebenenfalls Ratgeber im Alltag zur Seite zu stehen. Fußballprofis sind junge Menschen, die in einem hochkomplexen System um persönlichen und kollektiven Erfolg kämpfen, umgeben von Kollegen, Beratern, echten und falschen Freunden – und das alles unter dem Brennglas der Öffentlichkeit. Dabei können Psychologen als Begleiter unterstützen. Ganz entscheidend an dieser Rolle ist die völlige Unabhängigkeit des Psychologen, er muss frei sein von Weisungen und Hierarchien des Vereins.

Aber auch Sie sind zum VfL gekommen, als die Clubführung im Wettskandal von 2009 Sofort-Maßnahmen für nötig hielt.

Das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass das, was man sich damals davon versprochen hat, so funktioniert hat. So einfach ist es eben nicht. Aber immerhin ist daraus eine dauerhafte Zusammenarbeit entstanden, die in der der 3. Liga eher eine Seltenheit ist…

…und in der Bundesliga ganz andere Dimensionen hat. Allein im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig sind mehrere Psychologen beschäftigt.

Ja, das stimmt. Der Stellenwert der sportpsychologischen Betreuung hat sich verbessert – sowohl innerhalb des Systems Profifußball, in dem es für meine Kollegen der ersten Generation noch unglaublich schwierig war, akzeptiert zu werden, als auch in der interessierten Öffentlichkeit. Ich stehe im regelmäßigen Austausch mit Kollegen, die ebenfalls im Sport tätig sind.

Menga und Heider gehen in die Offensive

Im aktuellen Fall geht es auch um die Gespräche, in denen Sie die Mannschaft für die Risiken von Wettbetrug und Spielmanipulation sensibilisiert haben. Die Vereinigung der Vertragsfußballer hat nach dem Bekanntwerden des Manipulationsverdachts gesagt, dass der VfL die Angebote der Gewerkschaft zu Schulungen auf diesem Gebiet nicht angenommen hat.

Es ist verständlich, wenn Organisationen und Einzelpersonen einen Fall von hohem Aufmerksamkeitswert auch dazu nutzen, ihre Interessen zu transportieren. Der VdV-Vorwurf geht allerdings ins Leere, denn tatsächlich gehören die Gespräche über diese Themen beim VfL zu meinem Standardprogramm, bei den Profis und mit den Mannschaften im Nachwuchsleistungszentrum. Unabhängig davon glaube ich nicht, dass der aktuelle Fall eine Frage des Wissens über die Risiken und Folgen gewesen ist.

Sondern?

Ich kann und will mich zu dem aktuellen Fall nur eingeschränkt äußern. Zum einen, weil es sich um eine offene Situation handelt, zum anderen, weil ich selbst noch dabei bin, meine Eindrücke und Beobachtungen zu ordnen. Vor allem würde ich mich mit plakativen und personenbezogenen Aussagen gegenüber der Mannschaft unglaubwürdig machen. Das ist das Letzte, was ich will.

Seit 2009 beim VfL: Sportpsychologe Manfred Glüsenkamp. Foto: Michael Gründel

Dennoch haben Sie sich auf das Gespräch eingelassen.

Ja, weil es mir ein Anliegen ist, auf bestimmte Dinge hinzuweisen, die in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen worden sind, wie es nötig wäre.

Zum Beispiel?

Unter welchem Druck die Mannschaft gestanden hat, die das letzte Spiel gegen Paderborn bestritten hat. Die Spieler wussten von den Ermittlungen gegen drei von ihnen, sie wussten, dass das alles irgendwann öffentlich werden würde. Allen war klar: Ein Fehler von mir, der zum Tor oder zum Sieg des Gegners führt – und ich stehe unter akutem Manipulationsverdacht. Versetzen Sie sich bitte mal in die Rolle unseres Torwarts Frank Lehmann: Der kommt endlich mal zum Zug und freut sich auf dieses Spiel – aber dann muss er spielen in der Gewissheit, dass ein Fehler ihn in seiner Existenz gefährdet. Was er gegen Paderborn unter diesen Umständen geleistet hat, kann man nur als sensationell bezeichnen.

0:0 im Saisonfinale gegen Paderborn

Gilt das für alle Spieler?

Ja, natürlich! In der Kabine herrscht normalerweise immer eine Anspannung, die Vorstartspannung. Die ist nötig, um überhaupt Höchstleistung abrufen zu können. Die paart sich sonst aber mit einer Art Vorfreude, mit einer positiven Bereitschaft. Davon war vor Paderborn nichts zu spüren – sondern nur Anspannung, die Stimmung war gedrückt. Dass die Mannschaft unter diesen Voraussetzungen diese Leistung abgerufen hat, verdient einfach Anerkennung. Und niemand hat sich quasi gedrückt, aus dem Staub gemacht, durch eine frühe Auswechslung beispielsweise. Im Gegenteil: Alexander Dercho hat trotz einer Verletzung durchgehalten.

Und nach dem Spiel?

Zunächst: Unglaubliche Erleichterung, Freude, Jubel. Aber dann erfuhren sie von der Pressemitteilung des DFB, mit der niemand gerechnet hat. Von da an herrschte Betroffenheit, Unsicherheit, Ungläubigkeit. Und Sorge, aber auch Wut und Enttäuschung über die, die verantwortlich sind für die Situation. Man muss von einem Gefühlschaos sprechen.

Sie haben darum gebeten, dass Sie nicht über die drei verdächtigen Spieler sprechen wollen. Aber eine Frage drängt sich auf: Obwohl es nahbare Ansprechpartner gibt, hat keiner der drei den Dialog gesucht. Warum nicht?

Natürlich denken wir über diese Frage nach, und es ist die wichtigste, die wir mit Blick auf die Zukunft und die Prävention beantworten müssen. Im Moment kann ich das wirklich noch nicht, da wirken gruppendynamische Prozesse und Rollenverteilungen in einer Gruppe.

Kommentar zum Umgang mit dem Manipulationsverdacht

Die Kritik an den Spielern ist groß, oft werden harte Strafen gefordert. Natürlich haben sie gegen grundlegende Werte des Sports verstoßen, aber warum sind die Ausschläge auf der Empörungsskala so hoch?

Natürlich könnte man sagen: In der Politik, in der Wirtschaft werden ganz andere Skandale nachsichtiger beurteilt. Und man kann sich fragen: Warum soll der Fußball höheren moralischen Ansprüchen genügen als der Rest der Gesellschaft? Ich glaube, das hat mit enttäuschter Liebe zu tun, da haben Vernunft und Abgeklärtheit zunächst mal keine Chance. Wer den Fußball und seinen Verein liebt, der ist in solchen Situationen besonders enttäuscht und reagiert entsprechend heftig. Doch erkennbar ist auch im Sport eine Empörungskultur, die jedes Maß verliert. Die Empörung wird ausgelebt ohne Interesse für Hintergründe und Zusammenhänge und vor allem ohne Empathie für den Menschen. Die Bereitschaft, sich in jemanden hineinzuversetzen, der einen Fehler begangen hat, geht offenbar vielen verloren. Unser Trainer hat vor ein paar Tagen gesagt: Ich habe auch schon Scheiße gebaut und war sehr froh, wenn da jemand war, der mir die Hand gereicht hat.

Was kann der Mannschaft in dieser Situation helfen?

Ganz eindeutig haben Addy Menga und Marc Heider mit ihrem mutigen Schritt an die Öffentlichkeit ein gutes Zeichen gesetzt und viel Druck von der Mannschaft genommen. Ich habe die Aussprache – so viel darf ich sagen – durchaus auch als Beleg für einen intakten Teamgeist empfunden. Natürlich hilft es, dass die Verantwortlichen des Clubs zur Verfügung stehen als Berater und Gesprächspartner. Am meisten können die Fans helfen, denn deren Zuneigung und Unterstützung ist den jungen Fußballern noch viel wichtiger, als sie es bei den oft ritualisierten Begegnungen vor der Fankurve zeigen können.

