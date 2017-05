„Ich arbeite, arbeite und arbeite“ VfL-Kapitän Savran über Fußball im Alter und seine schwere Verletzung

Berlin. Krankenbesuch in Berlin. Halil Savran schuftet in der Reha für sein Comeback – und wir reden mit dem Kapitän des VfL Osnabrück über Fußball im Alter, seine schwere Verletzung und über die aktuellen Entwicklungen.

Herr Savran, auch wenn Sie es derzeit nur aus der Ferne beobachten: Wie gehen Sie mit den Manipulationsvorwürfen gegen Ihre drei Teamkollegen um?

Wegen der laufenden Ermittlungen kann ich dazu nur wenig sagen. Nur so viel: Dieses Thema passt nicht zum Charakter der Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass zumindest zwei der drei sich nicht im Klaren darüber waren, was für eine Riesendummheit sie begangen haben.

Schauen wir zur Abwechslung auf Ihren Knorpelschaden. Für viele Sportler bedeutet eine solche Verletzung das Karriereende.

Ich weiß. Am Anfang hatte ich erst Angst, dass es ein Kreuzbandriss ist. Kreuzbandriss statt Knorpelschaden wäre mir dann sogar lieber gewesen. Aber: Ich bin überhaupt nicht negativ eingestellt. Seit der OP arbeite ich mit positiven Gedanken an meinem Comeback. Und bisher ist die Reha positiv verlaufen. Ich verschwende keine Gedanken an ein Karriereende.

Die abgelaufene Saison meinte es insgesamt nicht gerade gut mit Ihnen. Im September der Mittelfußbruch, dann im Januar der Knorpelschaden. Ist Ihnen da nicht durch den Kopf gegangen, dass Sie vielleicht zu alt für diesen Job sind?

(Lacht) Zu alt? Hallo, für mein Alter und für meine Spielposition bringe ich noch alles mit. Ein Mittelfußbruch hat nichts mit dem Alter zu tun. Und einen Knorpelschaden hatten auch schon viel jüngere Spieler. Im Übrigen habe ich schon viele Verletzungen weggesteckt.

Die Liste ist lang.

Oh ja. Angefangen hat es mit zwei Handbrüchen. Dann Riss im Sprunggelenk, Syndesmose-Riss, Schulter ausgekugelt, Augenhöhle gebrochen – und jetzt noch die Verletzungen in Osnabrück. Mittlerweile habe ich schon die siebte OP hinter mir. Ich gehe aber fest davon aus, dass ich in der neuen Saison dem Team und der Mannschaft wieder helfen kann.

Warum findet ein Großteil der Reha in Berlin statt?

Dem Trainer ist es auch wichtig, dass ich mich während der Reha wohlfühle. Hier lebt meine Familie. Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen. Der Kontakt zur Reha hier in Babelsberg ist über Christian Groß zustande gekommen. „Grosso“ hat früher in Babelsberg gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausgehalten hätte, wenn ich in den vergangenen Monaten immer in Osnabrück gewesen wäre, ohne Fußball spielen zu können.

Sie pendeln täglich von Ihrem Wohnsitz Lichtenberg zur Reha nach Babelsberg?

So ist es. Aber nicht mit dem Auto. Das sind jeden Tag 50 bis 60 Kilometer pro Weg. Das macht mit dem Auto keinen Spaß. Ich habe eine sehr gute S-Bahn-Verbindung. Für die Strecken zur S-Bahn-Station und zurück darf ich den Roller meiner kleinen Tochter Dilara benutzen. Sie hat ihn zu Ostern bekommen – und leiht ihn mir aus.

Und Dilara ist stolz, Ihrem Papa helfen zu können?

Und wie. Sie ist jetzt sechs Jahre alt. Dilara fragt mich auch schon die ganze Zeit, wann ich wieder ins Stadion gehe, um zu spielen. Sie ist dann natürlich dabei.

Wie ist der Zeitplan?

Ich will zur Saisonvorbereitung wieder in Osnabrück sein. Da ist dann sicher noch nicht sofort an Mannschaftstraining zu denken. Ich werde dann wieder fußballspezifische Übungen machen können. Jetzt ein genaues Datum für das Comeback zu nennen wäre zu gewagt. Sie kennen mich: Ich arbeite, arbeite und arbeite – und will bestimmt nicht erst wieder 2018 spielen.

Umso erstaunlicher ist es, dass der VfL in der Phase der Verletzung Ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2018 verlängert hat.

Absolut. Wir waren aber schon vorher in Gesprächen. Ich sage es gerne noch einmal: Dass der VfL das gemacht hat, ist nicht selbstverständlich. Darüber bin ich sehr glücklich, so ein Signal gibt mir zusätzliche Motivation.

Der Verein hält Sie damit dann offensichtlich auch nicht für zu alt. Im Juni werden Sie 32 Jahre alt.

(Lächelt) Schon?

In manchen Vereinen gehört man dann bereits zu den Auslaufmodellen.

Auslaufmodell ist ein Scheißwort. Also: Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß, dass meine fußballerische Uhr langsam abläuft. Aber wenn ich fit bin, dann kann ich mit meinem Ehrgeiz und meiner Leistung vorangehen – und meine Rolle als Führungsspieler ausfüllen. Wenn der Tag irgendwann mal kommen sollte, dass ich das nicht mehr kann, dann bin ich Realist genug, das auch zuzugeben.

Der VfL könnte der Verein sein, bei dem Sie Ihre Profikarriere ausklingen lassen?

Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, noch einmal für einen anderen Drittligisten zu spielen, möglicherweise dann auch noch gegen den VfL. Das Verhältnis hier zum Trainer und zum Umfeld ist schon sehr besonders.

Lassen Sie uns abschließend noch über die abgelaufene Saison sprechen – aus sportlicher Sicht.

Grundsätzlich fällt es mir schwer, über die Leistung der Mannschaft zu sprechen, wenn ich selbst im inneren Kern nicht dabei war – wie in der Rückrunde. Aber glauben Sie mir: Für diese Mannschaft war es nicht einfach, über einen längeren Zeitraum gleich mehrere Führungsspieler kompensieren zu müssen – wie eben „Grosso“ und mich. Wenn die Hierarchie dauerhaft wegbricht oder daran gerüttelt wird, dann dauert es, so etwas aufzufangen.

Hat der VfL in der erfolgreichen Hinrunde über seine Verhältnisse gespielt?

Das würde ich nicht sagen. Wir haben schon diese Qualität. Aber da bin ich wieder bei meiner vorherigen Erklärung: Als ich nach dem Kiel-Spiel im September mit meinem Mittelfußbruch ausgefallen bin, war „Grosso“ topfit, wir haben auch weiter gepunktet – und uns zum Schluss im Dezember in die Winterpause gerettet. Und bitte: Wir sollten immer auf dem Radar haben, dass vor der Saison viele Jungs aus der Regionalliga gekommen sind, die sich in der höheren Klasse gut behauptet haben.

Mehr noch: „Otschi“ Wriedt steht auf dem Einkaufszettel einiger Zweitligisten. Was würden Sie ihm raten?

Er wird wissen, dass er nicht bei jedem Verein so eine Chance wie bei uns bekommen hätte. „Otschi“ brauchte auch erst acht Spiele, bis er zum ersten Mal getroffen hat. In den Spielen davor haben wir als Team alles getan, um ihm weiter das Vertrauen zu geben. Er wird das bestimmt fair abwägen. Niemand sollte es ihm übel nehmen, wenn er jetzt wechseln würde.