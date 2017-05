Ein weiteres Derby für den VfL? Relegation: Sembolo (Meppen) trifft auf Tüting (Mannheim)

Erstes Tor als Mutmacher: Francky Sembolo trägt die Hoffnungen der Meppener auf ein Auswärtstor. Foto: Thorin Mentrup

Meppen. Teil eins des Showdowns beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr bei Waldhof Mannheim: Der SV Meppen will nach 19 Jahren wieder auf die nationale Fußballbühne zurück, nämlich in die 3. Liga. Auch viele Fans des VfL Osnabrück blicken gespannt auf die Begegnung: entweder weil sie sich nach einem weiteren Derby sehnen oder weil sie dem alten Rivalen eine Niederlage wünschen.