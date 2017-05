Nach dem 1:0 gegen Lüneburg Gedämpfte VfL-Freude: Lehmann enttäuscht, Wriedt unschlüssig

Osnabrück. Klar, für das offizielle Siegerfoto wurde gejubelt. Doch in Feierstimmung war beim VfL Osnabrück eher niemand. Nach dem 1:0 gegen den Lüneburger SK Hansa wollten die Niedersachsenpokal-Gewinner 2017 so schnell wie möglich nach Hause oder direkt in den Urlaub starten.

Dass die VfL-Profis nach den derzeit wegen Manipulationsvorwürfen laufenden Ermittlungen gegen drei Spieler viele andere Dinge im Kopf hatten, als dieses ohnehin sportlich eher belanglose Niedersachsenpokal-Finale, dürfte nachvollziehbar sein. Aber der VfL war trotzdem gefordert, diese Pflichtübung mit bundesweiter TV-Präsenz mit Anstand über die Bühne zu bringen. Sportlich ging es zwar nur noch um die „goldene Ananas“ – beide Teams waren ja durch das Erreichen des Endspiels bereits für die erste DFB-Pokalhauptrunde 2017/18 qualifiziert. Aber: Nach dem 1:0 muss der VfL als Sieger von seinem Honorar für die erste DFB-Pokalrunde (155000 Euro) nur 20000 Euro in den Solidartopf für die Amateurclubs zahlen (Regionalligist Lüneburg als Verlierer muss 40000 Euro abgeben).

Tigges trifft

Der Spielfilm dieses Sommerkicks im Mai ist schnell erzählt: VfL-Coach Joe Enochs hatte Steffen Tigges (rechte Außenbahn) und Sebastian Klaas (als Sechser neben Ahmet Arslan) in die Startelf beordert. Und die beiden Youngster überzeugten gerade in der ersten Halbzeit mit Übersicht und einigen mutigen Aktionen. Den Lohn ihrer Arbeit fuhren die beiden bereits nach 17 Minuten ein: Klaas legte mustergültig auf Tigges ab. Der lange Schlaks fackelte nicht lange, zog trocken mit seiner linken Klebe aus 20 Metern ab – und versenkte unhaltbar zum 1:0 für den VfL. (Das Finale: der Liveticker zum Nachlesen)

Vor der Pause hielt sich der erwähnte Sommerkick noch in Grenzen. Die Gäste waren bei Großchancen durch Felix Vobejda (28.) und Gökay Isitan (40./44.) dem verdienten Ausgleich nahe. Einmal hielt der ansonsten auch gut aufgelegte VfL-Torhüter Frank Lehmann, beim zweiten Mal klärte Konstantin Engel in höchster Not, bei der dritten Chance war der Pfosten im Weg.

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie dahin. Wenn der LSK noch einmal gefährlich wurde, stand Lehmann sicher.

Wriedts Abschied?

Apropos Lehmann. Der nahm nach dem Schlusspfiff zwar die Glückwünsche für seine gute Leistung an, aber so richtig freuen konnte er sich dennoch nicht: „Das ist alles gedämpft bei mir. So, wie es ausschaut, war es mein letztes Spiel.“ Dass er nur im Falle von mehr Einsatzzeit bleiben wolle, hatte der Torhüter ja schon vor einigen Tagen geäußert. Entscheidend dürfte dabei sein, ob der VfL weiter mit seiner Nummer eins Marius Gersbeck (bisher von Bundesligist Hertha BSC ausgeliehen) plant. Diese Personalie entwickele sich positiv, ließ Lothar Gans, Leiter Profifußball, nach dem Abpfiff kurz verlauten. „Wir warten auf Signale aus Berlin.“ Nach uns vorliegenden „Signalen“ aus Berlin zeichnet sich jedoch ab, dass die Herthaner den Vertrag mit Gersbeck verlängern – und den 21-Jährigen erneut an den VfL ausleihen.

Wie entwickelt sich die Personalie Kwasi Okyere Wriedt? „Otschi“ hat noch einen Vertrag bis 2018, wird bekanntlich aber von Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg umworben. Der Mittelstürmer erfüllte am Donnerstagabend noch weit nach Spielschluss jeden Autogramm- und Fotowunsch. Weil es sein letzter Auftritt für den VfL an der Bremer Brücke war? „Ich weiß es selbst noch nicht. Es ehrt mich, dass so ein Verein wie Duisburg Interesse hat. Aber ich habe dem VfL auch viel zu verdanken.“ Er fahre jetzt erst einmal in den Urlaub – nach Hamburg, dann zu seiner Schwester nach London. Im Gepäck habe er den Plan des VfL, wie er sich während der freien Tage fit halten solle.