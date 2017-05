Der Tag beim VfL Osnabrück Ab in den Urlaub – am 19. Juni startet der VfL wieder mit dem Training

Osnabrück. Niedersachsenpokal, Urlaub, Trainingsstart. Wer kommt? Wer bleibt? Die aktuellen Themen beim VfL Osnabrück.

Urlaub: Nach dem 1:0 im Niedersachsenpokal-Finale gegen den Lüneburger SK Hansa dürfen sich die VfL-Profis jetzt auf ihren Urlaub freuen.

Trainingsstart: Die Vorbereitung auf die Saison 2017/18 beginnt am 19. Juni.

Noch ein Jahr mit Gersbeck? Die „Signale“ deuten darauf hin, dass der Torhüter noch ein weiteres Jahr von Hertha BSC ausgeliehen werden kann. Hier finden Sie alle weiteren Informationen.

Manipulationsvorwürfe:Hier geht es zum aktuellen Stand der Ermittlungen.

Heimatabend: Kalla Wefel lädt zum nächsten Heimatabend ein – Termin: Sonntag, 28. Mai, 19 Uhr, Lagerhalle. Thema diesmal: „Jetzt reden die Fans“. Geplant sind mehrere Gesprächsrunden – eine mit Vertretern der Internetplattform lilaweiss.de, eine mit organisierten Fans sowie eine Runde „Ü60 – es war einmal der VfL“. Möglicherweise steht im Laufe des Abends auch VfL-Coach Joe Enochs (der am Nachmittag noch Verpflichtungen hat) als Gesprächspartner zur Verfügung. Platzreservierungen: per Mail an heimatabend@t-online.de oder telefonisch unter 0541/ 338740.

DFB-Pokal: Die Erstrunden-Begegnungen des prestigeträchtigen Wettbewerbs werden am Sonntag, 11. Juni, ausgelost. Die Ziehungen werden ab der kommenden Saison immer sonntags nach der jeweiligen Pokalrunde im Rahmen der ARD-Sportschau um 18 Uhr stattfinden. Fester Ort der Auslosung wird das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sein. Auslosungen bis kurz nach Mitternacht sollen damit Geschichte sein.

Dauerkarten: Bis zum 30. Mai haben alle Besitzer einer Dauerkarte für die abgelaufene Saison die Möglichkeit, sich ihren Stammplatz an der Bremer Brücke auch für die nächste Spielzeit zu sichern. Danach gehen alle Plätze in den freien Verkauf. Der freie Verkauf für aktuell nicht belegte Sitzplätze und alle Stehplätze läuft bereits.

Einlaufteams gesucht: Auch für die kommende Saison sucht der VfL Jugendmannschaften, die mit den beiden Teams bei Heimspielen einlaufen wollen. An der Hand der Profis erleben die Kinder die Atmosphäre im Stadion, um im Anschluss gemeinsam das Spiel zu verfolgen. Bis Sonntag, 11. Juni, können sich alle Teams aus Osnabrück und Umgebung über ein Online-Formular auf vfl.de bewerben.