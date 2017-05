Hertha BSC zur erneuten Ausleihe bereit Kurz vor dem Abschluss: Gersbeck bleibt beim VfL Osnabrück

Osnabrück. Eine positive Transfer-Nachricht steht beim VfL Osnabrück offenbar kurz bevor: Es zeichnet sich ab, dass Bundesligist Hertha BSC Berlin den Vertrag mit Torwart-Talent Marius Gersbeck verlängert – und den 21-Jährigen erneut an den VfL Osnabrück ausleiht.

Nach Informationen aus Berlin ist Hertha BSC bereit, von dem ursprünglichen Plan abzuweichen, den Schlussmann an einen Zweitligisten auszuleihen. Ende April hatte Hertha-Manager Michael Preetz die Position noch so umrissen: „Unser Wunsch ist, dass er nach dem Schritt in die 3. Liga idealerweise ein Jahr in der 2. Bundesliga Spielpraxis bekommt.

Doch jetzt steht eine Verlängerung der Ausleihe an den VfL kurz bevor. Warum? Gersbeck fühlt sich sportlich und menschlich in Osnabrück wohl, er hat unter dem in der Szene anerkannten Torwarttrainer Rolf Meyer so große Fortschritte gemacht, dass er im Abschlussranking des Fachmagazins „Kicker“ als notenbester aller Drittligaakteure geführt wird.

Vielleicht spielt sogar die Meniskus-Operation, der sich Gersbeck in der vergangenen Woche unterziehen musste, dem VfL ein bisschen in die Karten. Der Eingriff war zwar komplikationslos und erfolgreich, aber der Torwart wird zum Beginn der Vorbereitung – Trainingsstart ist der 19. Juni, einen Tag vor Gersbecks 22. Geburtstag – noch fehlen. Das könnte das Interesse von Zweitligisten etwas abgekühlt haben. Genannt worden war der Name des gebürtigen Berliners unter anderem beim FC St. Pauli und beim SV Sandhausen.

Für den VfL wäre die Weiterverpflichtung von Gersbeck der ideale Startschuss in die Transferphase. Der Berliner hat – was vor einem Jahr wohl niemand für möglich gehalten hat – die Lücke auf Anhieb geschlossen, die Marvin Schwäbe mit seinem Wechsel zu Dynamo Dresden hinterlassen hatte.

Bisher hat der VfL nur einen neuen Spieler unter Vertrag genommen: Marcel Ruschmeier, Defensivspieler aus der eigenen U21.