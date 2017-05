Tigges mit dem Tor des Tages VfL Osnabrück gewinnt Niedersachsenpokal – 1:0 gegen Lüneburg

Osnabrück. Vielleicht waren es die laufenden Ermittlungen gegen drei VfL-Spieler wegen Manipulationsverdachts oder einfach nur der fehlende sportliche Reiz: Mit typischem Sommerfußball besiegte der VfL Osnabrück den Lüneburger SK Hansa mit 1:0. Der VfL ist damit Niedersachsenpokal-Gewinner 2017. Für die erste DFB-Pokalhauptrunde 2017/18 hatten sich die beiden Finalisten schon mit dem Einzug in dieses Endspiel qualifiziert.

Wie am vergangenen Samstag gegen Paderborn hatte VfL-Coach Joe Enochs kaum personelle Variationsmöglichkeiten. Der Trainer musste mit dem letzten Aufgebot dieses Niedersachsenpokal-Finale angehen – und in der Abwehr ein wenig umbauen. Alexander Dercho (Leistenprobleme) und Tobias Willers (nicht im Kader) fehlten, Kim Falkenberg rückte auf die linke Außenverteidiger-Position, Nazim Sangaré auf die rechte. Zwei Youngster bekamen ihre Chance von Beginn an: Sebastian Klaas (als Sechser neben Ahmet Arslan) und Steffen Tigges (auf dem rechten Flügel).

Lüneburger Pfostentreffer

Und das Youngster-Duo sorgte gleich für Belebung – mutig, laufstark und ballsicher. Den Lohn ihrer Arbeit fuhren die beiden bereits nach 17 Minuten ein: Klaas legte mustergültig auf Tigges ab. Der lange Schlaks fackelte nicht lange, zog aus 20 Metern ab – und versenkte den Ball in der linken Torwartecke. Keine Chance für den Lüneburg-Keeper Ole Springer, verdiente Führung für die Osnabrücker. Bis dahin. Der zunächst sehr defensiv agierende LSK entdeckte nun auch seine Offensivqualitäten und spielte munter mit. Zunächst hatte Kemal Rüzgar nach Vorarbeit von Bashkim Renneke das 2:0 auf dem Fuß, der Angreifer setzte das Leder jedoch neben das Tor (27.). Dann folgten mehrere Möglichkeiten für die Gäste, der Ausgleich lag in der Luft, wäre auch verdient gewesen: Felix Vobejda wollte Torhüter Frank Lehmann überlupfen, der Keeper reagierte glänzend (28.). Als Gökay Isitan in der 40. Minute alleine auf Lehmann zusteuerte, grätschte Konstantin Engel den einschussbereiten Lüneburger noch in beeindruckender Staubsauger-Manier ab. Vier Minuten später hatte der VfL Glück, als Isitan mit einem Kopfball nur den Pfosten traf. Ein 1:1 zur Halbzeit wäre gerecht gewesen.

Lehmann stark

Nach der Pause war es zunächst wieder ein VfL-Youngster, der den ersten Akzent setzte. Klaas zog aus 20 Metern ab – drüber (50.). Das Heft des Handelns lag dann jedoch wieder in Händen des LSK. Wieder mit einer Großchance zum Ausgleich: George Kelbel stand in der 56. Minute plötzlich alleine vor Lehmann. Der VfL-Keeper wehrte mit einem Reflex den Schuss des Lüneburger Stürmers ab. Die nächste Glanztat des lila-weißen Schlussmannes, dem man die fehlende Spielpraxis nicht anmerkte.

Nun ja, das Pokalfinale plätscherte fortan ein wenig vor sich hin. Das Osnabrücker Publikum bewirkte noch einmal nach 60 Minuten lärmtechnisch Ausschläge, als Michael Hohnstedt für Renneke ins Spiel kam. Die letzten Minuten für den 29-Jährigen im VfL-Trikot. Ansonsten Sommerfußball im Mai. Lehmann entschärfte noch eine Situation gegen Nick Gutmann.

Fazit: Ein Sieg der Ehre, vielleicht ein bisschen versöhnlich zum Saisonende. Denn sportlich waren ja schon beide Finalisten für die erste DFB-Pokalhauptrunde 2017/18 qualifiziert.