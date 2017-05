Ziehungen künftig immer sonntags Auslosung für 1. Runde des DFB-Pokals am 11. Juni

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat sich bereits für den DFB-Pokal 2017/18 qualifiziert, die Sportfreunde Lotte wollen durch einen Sieg im Westfalenpokal noch folgen. Die Erstrunden-Begegnungen des prestigeträchtigen Wettbewerbs werden auf jeden Fall am 11. Juni ausgelost. Zudem werden die Auslosungen künftig zu zuschauerfreundlicheren Zeiten durchgeführt.

Die Auslosungen des DFB-Pokals werden künftig wesentlich zuschauerfreundlicher. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, werden die Spielpaarungen ab der kommenden Saison immer am Sonntag nach der jeweiligen Pokalrunde in der ARD-„Sportschau“ um 18 Uhr ermittelt. Fester Ort der Auslosung wird das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sein.

Nicht mehr warten bis Mitternacht

Statt den bislang teilweise sehr späten Auslosungen kämen der DFB und die ARD mit dem festen Sendeplatz den Wünschen vieler Fußballfans nach. „Vereine und Fans können so den Termin langfristig einplanen, und auch Kinder können live am Bildschirm dabei sein, wenn ihre Mannschaften ausgelost werden“, erklärte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker.

Teil der Sportschau

Die ersten beiden Runden sind als monothematische Sendung geplant und sollen nur das Thema Auslosung mit redaktionellen Beiträgen rund um den Wettbewerb behandeln. Die weiteren Ziehungen werden als Hauptthema in die Sportschau der ARD integriert. Die erste Auslosung für die Pokalsaison 2017/2018 ist am 11. Juni 2017. DFB-Präsident Reinhard Grindel wird als Ziehungsleiter fungieren. Die zweite Runde wird dann am 20. August ausgelost.