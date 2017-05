„Absoluter Führungsspieler“ Ex-Osnabrücker Flottmann wechselt zum SV Rödinghausen

Osnabrück. Es zieht ihn wieder zurück in die Nähe von Osnabrück: Der ehemalige VfL-Spieler Daniel Flottmann wechselt aus der 3. Fußball-Liga von Fortuna Köln zum Regionalligisten SV Rödinghausen.

Der 32-jährige Abwehr-Allrounder, von 2004 bis 2008 auch in Diensten des VfL Osnabrück, wird beim West-Regionalligisten Rödinghausen als Königstransfer verkauft. „Der Innenverteidiger ist ein absoluter Führungsspieler und war Kapitän der Kölner in der 3. Liga. Am Wiehen erhält er einen Zweijahresvertrag mit Option“, heißt es auf der Homepage des SVR. „Wir sind sehr zufrieden mit der Verpflichtung von Daniel. Er ist sehr erfahren, weshalb wir uns durch ihn mehr Stabilität in der Abwehr erhoffen“, wird Geschäftsführer Alexander Müller zitiert.

Flottmann bestreit damit am Donnerstag (25. Mai) sein letztes Spiel für die Domstädter, die im Landespokalfinale auf den Bonner SC treffen. (Weiterlesen: „Ruller Nachwuchskicker zu Gast bei ihrem Paten Daniel Flottmann in Köln“)