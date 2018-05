SC Paderborn: Der Vertrag mit Eigengewächs Ron Schallenberg wurde am Donnerstag vorzeitig um ein Jahr bis 2020 verlängert. In der kommenden Saison soll der 19-Jährige Spielpraxis sammeln. Die Preußen streben daher eine Ausleihe an. "Für die Weiterentwicklung von Ron ist es elementar, dass er viel Spielzeit auf hohem Niveau bekommt. Daher bietet sich eine Ausleihe in die Regionalliga an", sagte Manager Markus Krösche.