VfR Aalen: Rico Schmitt ist neuer Trainer des Tabellenletzten. Der 50-jährige Fußballlehrer unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2020, der nur für die 3.Liga gültig ist. Schmitt war als Trainer mit Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Mit Kickers Offenbach wurde er Meister in der Regionalliga, in der 3. Liga coachte er auch den Halleschen FC. "Es freut uns, dass wir mit Rico Schmitt einen erfahrenen und zugleich ambitionierten Cheftrainer verpflichten konnten", sagte VfR-Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski. "Ich bin trotz der sportlich schwierigen Situation vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt. Ich habe die 3.Liga in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet und brenne darauf, die Arbeit mit meiner neuen Mannschaft zu beginnen“, so Schmitt.