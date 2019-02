Preußen Münster: Trainer Marco Antwerpen sowie Co-Trainer Kurtulus Öztürk werden den Verein am Ende der Saison verlassen. Das teilte der 47-Jährige dem SCP mit. „Es ist wichtig für die Spieler, den Verein und auch für mich selbst, Klarheit zu haben. Deshalb habe ich dem Verein mitgeteilt, dass ich mich im Sommer gerne neu aufstellen möchte", wird Antwerpen in einer Pressemitteilung zitiert, der den Verein im Dezember 2017 übernommen hatte. "Ich denke, dass wir in einer sportlich so stabilen Situation sind, dass wir die Trennung zum Saisonende auch kommunizieren können“, begründet der Coach den frühen Zeitpunkt der Bekanntgabe.