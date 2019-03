Das war der Liveticker vom Heimspiel gegen Jena, vielen Dank fürs Mitlesen! Mehr zum Spiel lesen Sie später in den digitalen und am Montag in den gedruckten Produkten unserer Zeitung. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende und melden uns am kommenden Sonntag (24. März) wieder, wenn der VfL ab 13 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern antritt.

Der VfL behauptet seine Tabellenführung mit einem hochverdienten 3:1-Sieg gegen Jena und kann in den kommenden Tagen entspannt auf die Spiele der Konkurrenten aus Karlsruhe und Halle schauen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann der VfL in Führung gehen würde, aber das sind ja manchmal die schwersten Spiele. Der VfL löst seine Hausaufgaben souverän und feiert den nächsten Sieg. Sieben Punkte gab es insgesamt in der englischen Woche.

Und dann ist Schluss!

Amenyido noch mal mit dem artistischen Versuch nach Álvarez-Zuspiel, aber ein FCC-Kicker dazwischen.

Foul von Felix Brügmann an Tigges in der VfL-Hälfte. Trapp und Blacha haben dem Jenenser auch noch ein paar Worte zu sagen. Freistoß VfL.

Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

Langer Ball von Jena, den Körber abfängt.

Álvarez bekommt nicht den Freistoß, den er nach Amenyidos Zuspiel am Strafraum gerne gehabt hätte. Muss man wohl nicht pfeifen, egal - spielentscheidend war die Szene nicht.

"Steht auf, wenn ihr Osnabrücker seid", singt die Ostkurve, und die VfL-Fans stehen.

Álvarez hat gelauert und erobert den Ball tief in der FCC-Hälfte. Er bedient Pfeiffer, der alleine durchstartet und dann flach einschiebt. Drittliga-Premierentor für Pfeiffer.

3:1 durch Pfeiffer.

Und Taffertshofer holt einen Freistoß nach einem Stürmerfoul heraus.

Freistoß Jena, der durch den Osnabrücker Strafraum segelt. Jena bleibt am Drücker, der VfL jetzt am eigenen Strafraum.

Jede gelungene Aktion des VfL wird jetzt gefeiert - und wenn es nur ein Einwurf ist, den die Lila-Weißen rausholen.

Farrona Pulido mit dem Risikopass nach rechts, der zu lang wird für Ajdini. Álvarez hebt die Hände - er hatte links Platz und keinen Gegenspieler.

Die Zuschauerzahl: 9116 sind heute im Stadion.

Felix Brügmann kommt für Schau

Gelb für Schau nach Foul an Álvarez im Mittelfeld.

Tigges mit der Großchance, aber seine Abnahme landet quer in der Mitte. Jena klärt danach zum Einwurf. Den führt Tigges aus, Pfeiffer verlängert per Kopf auf Álvarez. Der Torjäger benutzt seinen Kopf, drückt den Ball ins lange Eck. Der VfL führt hochverdient.

2:1 für den VfL!

Farrona Pulido hat sich hier mit einigen Fehlern eingeführt, auch Tigges noch ohne Bindung, weil Blacha ihn im Rücken anspielt.

Auch der VfL wechselt noch mal: Pfeiffer kommt für Girth.

Noch ein Wechsel bei Jena: Schüler kommt für Bock

Gerlach muss doch raus, für ihn kommt Slamar.

Der VfL hat damit eine komplett neue linke Seite bekommen. Amenyido, der zwischendurch über links angegriffen hatte, ist wieder nach rechts gewechselt.

Für Jenas Gerlach wird es nach einer kurzen Behandlungspause weitergehen.

Doppelwechsel beim VfL: Für Ouahim kommt Farrona Pulido. Für Engel kommt Tigges.

Die nächste Flanke bringt Ouahim aufs Tor, aber Coppens hält den Ball fest.

Álvarez flankt in die Mitte, Jena klärt.

Energischer Anlauf des VfL, Girth am 16er gestoppt, aber es gibt keinen Freistoß.

Erst mal aber Freistoß Jena, den der VfL abwehrt.

Tigges und Farrona Pulido stehen zur Einwechslung bereit.

Blacha mit dem langen Ball, Girth verliert den Luftzweikampf, soll aber auch im Abseits gestanden haben.

Jena flankt, Susac klärt per Kopf.

Ajdini aus der Distanz in die zweite Etage, und rechts am Strafraum beklagt sich Ouahim, der völlig freistand, aber kein Anspiel bekommt.

Auf der VfL-Bank deuten sich personelle Wechsel an.

Tchenkoua Mouko liegt nach einem Zweikampf am Boden, der Schiedsrichter pfeift ab. Unverständnis beim VfL, der in Ballbesitz war. Ein Foul war es auch nicht, und gleich wird es für den FCC-Spieler weitergehen.

Will der FCC jetzt auch mal wieder was fürs Spiel tun?

Jena kombiniert sich mal über rechts nach vorn, aber Trapp hat aufgepasst.

Álvarez verpasst die Direktabnahme. Hätte spektakulär ausgesehen...

Ajdini leitet den Angriff ein, Álvarez bedient Amenyido, der in Coppens seinen Meister findet. Ouahims Nachschuss wird ebenfalls geblockt, aber jetzt gibt es wenigstens eine Ecke.

Álvarez direkt, aber drüber.

Trapp wird vorm FCC-Strafraum gefoult, Freistoß VfL, 25 Meter, die Fans sind aufgestanden.

Das gleiche Bild wie vor der Pause: Der VfL macht das Spiel, von Jena ist nicht viel zu sehen, aber bei den Lila-Weißen hat man manchmal das Gefühl, dass sie die Chance etwas zu verkrampft erzwingen wollen und sich im letzten Schritt verzetteln.

Engel holt sich den Ball, flankt, aber Girth bekommt den Ball in den Rücken, kommt nicht gut dran.

Aber der bringt nichts ein, Ouahim verliert die Kugel.

Taffertshofer an der Mittellinie gefoult, Freistoß VfL.

Der VfL führt flach aus, Ajdini versucht es aus der zweiten Reihe, ein Stück über die Latte.

Álvarez gefoult an der Außenlinie, Tchenkoua Mouko wird ermahnt, weil er die schnelle Ausführung verhindert.

Freistoß Jena, der sich ins Toraus senkt.

Ouahim erst mit dem Fehlpass, dann holt er sich den Ball zurück. Álvarez zieht aus 16 Metern ab, aber schießt Girth an, der im Abseits steht.

Jena mit einem Angriff, Kübler versucht es aus einiger Entfernung, aber da fehlen zwei Meter zum Pfosten.

Ballgewinn, Álvarez und Amenyido im Zusammenspiel, Álvarez zieht flach ab, aber Coppens ist zur Stelle.

Ein Jenenser geht im - harmlosen - Zweikampf mit Blacha im Mittelfeld zu Boden. Die VfL-Bank ist empört, dass es dafür einen Freistoß gibt.

Foto: Imago/Kirchner-Media

Erster Versuch geblockt, dann flankt Álvarez auf Taffertshofer, aber der Linienrichter hatte schon die Fahne oben. Der Schiedsrichter lässt Jenas Vorteil weiterlaufen, weil Keeper Coppens den Ball sowieso hat.

Amenyido versucht es aus der zweiten Reihe, zur Ecke geblockt.

Schau flankt für Jena, Körber fängt die Kugel ab.

Die Ecke bringt nichts, Jena kontert, bekommt einen Freistoß im Mittelfeld.

Amenyido zieht ab, wieder Coppens mit der starken Parade.

Taffertshofer von der Strafraumgrenze, drüber.

Ouahim flankt von rechts, Girth köpft aus vielleicht zwei Metern, aber Coppens reißt die Hand hoch, was für ein Reflex - das wäre fast das 2:1 gewesen. Ecke.

Der VfL spielt jetzt auf die Ostkurve.

Und das Spiel geht weiter. Jetzt hat der VfL angestoßen.

Die Teams kommen zurück auf den Rasen.

Wir fassen zusammen: Ein absolut vermeidbares Gegentor, das Körber auf seine Kappe nehmen muss. Davon ließ sich der VfL nicht schocken, kam zum Ausgleich und hätte inzwischen auch schon führen können bis müssen. Die Lila-Weißen geben hier den Ton an, müssen nur aufpassen, dass sie Jenas Offensivkräften nicht zu viel Raum lassen. Ansonsten hat der VfL die Partie im Griff, nur das zweite Tor fehlt noch.

Halbzeit an der Bremer Brücke.

Der VfL kombiniert sich in den Strafraum, Álvarez rutscht in die Hereingabe und donnert den Ball gegen die Latte!

Der VfL mit dem Gegenangriff: Langer Ball auf Ouahim, der flankt. Girth verpasst die etwas zu hohe Flanke knapp.

Jena mal mit einem Angriff, aber der Ball ist zu lang und landet bei Körber.

Blacha flankt dieses Mal, Jena klärt, Amenyido kommt an den Ball, aber nicht zum Abschluss. Das erledigt dann Ouahim, der allerdings drüber schießt...

Wieder als Variante ausgeführt, Ouahim schlenzt, aber ein Jenenser ist dazwischen. Der VfL bleibt dran, Ouahim holt die nächste Ecke raus.

Ballgewinn, Amenyido treibt die Kugel, sieht Girth. Der wird abgedrängt, legt zurück auf Blacha. Coppens lenkt den Schlenzer erneut zur Ecke.

Die Fans wissen den Einsatz der Lila-Weißen zu schätzen, stehen wieder auf.

Schlecht ausgeführt, weil Ouahim die kurze Ecke direkt zum Gegner spielt. Taffertshofer holt sich die Kugel, zieht aus der Distanz ab, aber der Schuss geht vorbei.

Álvarez tritt an, Coppens ist mit den Fingerspitzen dran, lenkt den Ball zur Ecke.

Amenyido mit dem Antritt, nachdem der VfL den Ball nach einem Einwurf erobert hat. Er wird gefoult, Freistoß VfL, wieder nah am Strafraum.

Der verpufft, Jena mit dem langen Ball, Körber klärt in Libero-Manier.

Und jetzt bekommt der VfL einen Freistoß in der eigenen Hälfte. Álvarez ist gefoult worden.

Blacha geht weit raus, lenkt den Ball zum Einwurf ins Aus - Szenenapplaus für den Einsatz.

Und der FCC greift an, findet aber im Sturmzentrum keinen Spieler. Körber nimmt den Ball auf.

Ajdini mit der schlechten Hereingabe, zu flach, Jena klärt.

Das hätte den Spielverlauf jetzt auch auf den Kopf gestellt.

Taffertshofer mit dem Fehlpass, Tietz versucht es von der Mittellinie, aber Körber eilt ins Tor zurück, und der Ball geht drüber.

Foto: Imago/Kirchner-Media

Álvarez mit dem Auge und dem Seitenwechsel für Ajdini, der noch mehr zum Tor hätte ziehen können, sich aber für die Hereingabe entscheidet, die keinen Abnehmer findet.

Ouahim spielt den Ball dem Gegner in den Fuß, holt ihn sich aber wieder, bevor Jena dann doch einen Einwurf rausholt.

Haben wir eben geschrieben, dass die Führung nicht in der Luft liegt? Allmählich tut sie es. Von Jena kommt nicht viel.

Ouahim mit dem Antritt, Álvarez lenkt mit der Hacke weiter, Engel flankt und Ouahim kommt zentral zum Kopfball: Knapp links vorbei.

Guter Angriff vom VfL, bei dem das Wasser mithilft. Álvarez' Pass auf Engel wird vom Wasser gebremst. Engels Flanke bekommt Ouahim auf den Kopf, aber weder er noch im Anschluss Girth können den Ball aufs Tor drücken.

Álvarez direkt, flach rechts am Pfosten vorbei, auch da fehlte nicht viel - aber es fehlte eben ein bisschen.

Álvarez und Trapp besprechen sich.

Vielleicht jetzt: Amenyido hat nachgesetzt, holt sich den Ball, wird dann geblockt. Es mögen 23 Meter sein zum Tor, ziemlich zentral - da hat der VfL ja Kandidaten, die sowas können.

Der VfL jetzt mit längeren Ballbesitzphasen, macht das Spiel, aber ist noch nicht so zwingend, dass hier die Führung in der Luft liegt.

Jenas Angriff abgewehrt und dann schaltet Blacha schnell um, schickt Ouahim auf links, aber der bleibt im Wasser und am Gegner hängen.

Trapp versucht es direkt aus lange Toreck, zielt aber knapp drüber. Trotzdem eine gute Chance.

Sehr weit seitlich, wir rechnen mit einer Flanke.

Amenyido wird nahe dem Strafraum geklammert, Freistoß für den VfL.

Jena mit Tempo über links, Kübler flankt scharf und dann steht Eckardt ganz frei vorm Tor. Er bekommt den Fuß an den Ball, lenkt ihn aber knapp am langen Pfosten vorbei. So viel Platz darf der Stürmer da nicht haben. Keine Bewachung in der Nähe.

Der Freistoß trumpft gefährlich auf, und das war noch nicht alles. Grösch kommt ziemlich frei im Strafraum zum Schuss, aber der Ball geht links am Pfosten vorbei. Ein Raunen im Stadion. Da fehlte nicht viel.

Vom Publikum gab es nicht nur dafür Pfiffe, sondern auch, weil Jena weitergespielt hat, als Ouahim nach einem Kopfballduell noch im FCC-Strafraum lag.

Gelb für Blacha, der Jenas Angriff unterbindet.

Gelb für Tchenkoua Mouko nach taktischem Foul an Ajdini im Mittelfeld.

Jena versteckt sich hier nicht, will jetzt wieder mehr für die Offensive tun. Aber erst mal hat Susac hinten aufgepasst.

Trapp mit dem langen Ball auf Girth, aber am Elfmeterpunkt ist Coppens draußen und hat den Ball.

Und wir fangen wieder bei Null an.

Maurice Trapp flankt von der linken Seite, in der Mitte geht Benjamin Girth mit dem Kopf hin, der Ball landet flach im langen Eck, Girth darf sich feiern lassen.

1:1

Die Fans stehen, klatschen: "Wir sind die Osnabrücker"

Der VfL bemüht, jetzt Seitenwechsel von Susac mit dem langen Ball auf Engel, der in die Mitte köpft. Da kommt Girth aber nicht an den Ball.

Der FCC zieht sich weit zurück, lässt den VfL jetzt natürlich erst mal kommen.

Ajdinis Flanke wird lang und länger, aber Jenas Keeper Coppens hat aufgepasst.

Das Ding geht auf Körbers Konto. Die Osnabrücker Fans reagieren mit umso mehr Anfeuerung, um dem Tabellenführer den Rücken zu stärken.

Bock führt den Freistoß direkt aus, Körber lässt den Ball abprallen, dort hat ein Jenenser gelauert, legt in die Mitte und Phillip Tietz muss nur noch den Fuß hinhalten.

0:1

Und im Gegenzug bekommt Jena den nächsten Freistoß in der Osnabrücker Hälfte.

Amenyido legt den Ball am Gegner vorbei, dann rutscht er weg.

Starke flankt, Blacha klärt in die Füße von Kübler, dessen 16-Meter-Schuss ohne Probleme von Körber aufgenommen wird.

Freistoß Jena im Mittelfeld.

Tchenouka Mouko mit dem Pass in die Tiefe, aber Körber kommt raus und schnappt sich den Ball.

Vor der Südtribüne hat sich das Wasser übrigens doch etwas auf dem Rasen gestaut und spritzt bei Zweikämpfen auf der linken Osnabrücker Angriffsseite hoch.

Taffertshofer mit dem Pass in die Tiefe, aber den kann Girth nicht kontrollieren - erster Ansatz des VfL.

Das Spiel läuft, Jena hat angestoßen.

Der VfL im lila Heimoutfit, Jena in gelben Trikots und weißen Hosen.

Beim VfL trägt erneut Ulrich Taffertshofer die Kapitänsbinde für den verletzten Marc Heider.

...und da kommen sie!

Der Countdown läuft...

Und jetzt zieht es auch den Spitzenreiter zur letzten Besprechung in die Kabine.

Jenas Spieler haben sich schon in die Kabine zurückgezogen, der VfL absolviert noch ein paar Übungen auf dem Rasen.

Jenas organisierte Fans haben die Unterstützung für ihr Team heute in Osnabrück ausgesetzt, weil Teile der Fanszene ein Betretungsverbot von der Polizei erhalten hatten. Die anderen erklärten sich solidarisch, die Gäste können also heute nicht auf so viele Anhänger setzen. Die treuesten VfL-Fans in der Ostkurve singen sich schon mal warm.

Aber wir richten den Fokus zurück nach Osnabrück: Hier haben sich die Tribünen ein wenig mehr gefüllt. Der Regen hat kurz mal ausgesetzt, aber es bleibt stürmisch. Das Wetter dürfte zum Spiel passen: Richten wir uns auf eine umkämpfte Partie ein, in der es keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben wird.

Gestern konnte der VfL wegen des Wetters nicht im Stadion trainieren, heute soll das Geläuf standhalten. Der Aktionsradius der Keeper in der Tormitte ist schon mal dadurch erkennbar, dass der grüne Rasen die Sicht auf die braune Erde darunter freigegeben hat. Ansonsten sind keine so deutlichen Pfützen erkennbar wie gestern Abend in Duisburg: Nach dem gestrigen Spiel des KFC Uerdingen in der Duisburger Arena kommt der dort eigentlich beheimatete MSV heute in der 2. Bundesliga nicht zum Zuge, weil der Platz nicht bespielbar ist.

Nun sind auch Jenas Akteure aus der Kabine gekommen.

Und jetzt betreten auch die anderen VfL-Spieler den Rasen, um auf Betriebstemperatur zu kommen.

Die Torhüter beider Teams sind übrigens schon auf dem Rasen und wärmen sich auf.

Zum VfL-Personal: Etienne Amenyido hatte nach starken Spielen in Köln eine Pause bekommen, ist heute wieder von Beginn an dabei. Das gilt auch für Konstantin Engel, der nach seiner Gelbsperre in Köln noch zuschauen musste, aber heute wieder für Steffen Tigges links hinten verteidigen dürfte. Auch Benjamin Girth ist wieder in der Startelf - nach einer Schaffenspause gegen Zwickau und einem Jokereinsatz bei der Fortuna.

Der Punkt bei der Fortuna war im Nachhinein wertvoll, weil die Verfolger aus Karlsruhe und Halle am Mittwoch verloren - das heißt aber auch: Die Partie heute des lila-weißen Spitzenreiters gegen den Tabellenvorletzten aus Jena ist alles Andere als ein Selbstläufer.

Die Fans, die heute ins Stadion kommen, hoffen darauf, dass die englische Woche so endet, wie sie begonnen hat: Am vergangenen Samstag gab es einen 3:0-Sieg gegen Zwickau, am Dienstag folgte dann ein 0:0 in Köln.

Und damit willkommen von der Bremer Brücke, die noch überschaubar gefüllt ist. Das Wetter lockt ja nicht gerade vor die Tür...

Wir rechnen mit folgender Taktik: Körber - Ajdini, Susac, Trapp, Engel - Blacha, Taffertshofer - Amenyido, Álvarez, Ouahim - Girth

Mit diesem Personal gehen die beiden Teams das Spiel an