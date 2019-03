Torlos geht es in die Halbzeitpause. Keine Mannschaft konnte sich hier einen klaren Vorteil erspielen. Torannäherungen waren nur bedingt vorhanden und lassen viel Luft nach oben. Fortuna versteckt sich im heimischen Stadion überhaupt nicht. Die vielen Flanken in den VfL-Strafraum können die Osnabrücker meist sicher klären. In der eigenen Offensive muss der VfL aber noch eine Schippe drauflegen, wenn hier mehr als ein 0:0 rausspringen soll.