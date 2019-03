Wir gehen jetzt auf Stimmenfang und verabschieden uns damit aus dem Stadion. Lesen sie mehr von dem Spiel gleich auf noz.de. Wir melden uns mit dem nächsten Ticker bereits am kommenden Dienstag wieder, wenn der VfL zum Gastspiel bei Fortuna Köln antritt. Bis dahin, munter bleiben.

Der VfL gewinnt sein Heimspiel gegen Zwickau verdient mit 3:0 und springt wieder an die Tabellenspitze. Trapp mit einen Doppelpack und Amenyido treffen für den VfL gegen schwache und harmlose Gäste. Alvarez überzeugt durch zwei starke Torvorlage. Vor allem sein 50 Meter Pass beim 2:0 war eine Augenweide.

Dann ist Schluss für heute!

Die letzten Minuten laufen.

Tigges muss nach einem Zusammenprall behandelt werden. Es geht aber für ihn weiter.

Gaines mit einem Flugkopfball, aber weit über das Tor.

Laute Sprechchöre für Joe Enochs aus der Ostkurve. Der Coach wird es wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Zuvor hatte Klaas noch die große Möglichkeit zu erhöhen. Sein Schuss wird aber noch im entscheidenden Moment geblockt.

Letzter Wechsel beim FSV: Gaines kommt für Schröter.

Fast das 4:0. Amenyido bringt den Ball ins Zentrum, wo Freund und Feind verpassen.

Danneberg lauert am zweiten Pfosten, kommt an den Ball aber nicht heran.

Eckball für den VfL.

Der VfL braucht nicht mehr viel zu machen, Zwickau kann einfach nicht mehr machen, so passiert hier aktuell nicht viel.

9359 Zuschauer sehen die Partie. Davon dürften gut 200 dem FSV die Daumen drücken.

Letzter Wechsel beim VfL: Danneberg kommt für Blacha.

Der Ball geht auf der gegenüberliegenden Seite ins aus.

Jetzt aber mal Ecke für die Gäste.

Das Spiel plätschert jetzt vor sich hin. Der VfL hat weiterhin alles im Griff, Zwickau strahlt so gar keine Gefahr aus. Die Westsachsen scheinen sich mit der Niederlage abgefunden zu haben und wollen jetzt noch den Schaden begrenzen.

Klaas wird hart im Sechzehner umgestoßen, es gibt aber keinen Elfmeter für den VfL.

Auch der VfL wechselt: Für den starken Alvarez kommt Klaas.

Zwickau wechselt ein zweites Mal: Hoffmann kommt für Reinhardt.

..kann nicht immer klappen. Alvarez weit über das Tor.

Und wieder hat der VfL ein perfekte Freistoß-Position...

Pfeiffer hat das vierte Tor auf dem Fuß. Brinkies pariert den Schuss des Stürmers.

Ajdini mit starken Einsatz, am Ende legt er sich den Ball aber zu weit vor.

Am Horizont wird es heller. Dann können wir die Tastatur ja schon mal trocken wischen.

Die wird sicher vom VfL geklärt.

Schröter zieht aus der Distanz ab, abgefälscht zur Ecke.

Der FSV jetzt mal mit einem Freistoß auf der Außenbahn.

Das dürfte die frühe Entscheidung zu Gunsten des VfL gewesen sein.

Trapp schnürt seinen Doppelpack! Alvarez und Trapp stehen für den Freistoß auf Position. Trapp beweist das er es auch direkt kann und zirkelt den Ball in den Winkel.

3:0!

Amenyido wird 18 Meter vor dem Tor umgerissen, Freistoß VfL.

Die zweiten Hälfte beginnt gleich mit einer guten Chance. Alvarez bringt einen Freistoß weit vor das Tor, wo Taffertshofer im zweiten Anlauf den Ball auf das Tor drischt. Brinkies pariert aber stark.

Der FSV hat zur Pause gewechselt: Lange kommt für Könnecke.

Weiter geht´s.

Und nicht nur die Spieler sondern auch der Regen, der uns jetzt frontal ins Gesicht peitscht...

Die Spieler sind zurück. Kann also gleich weitergehen.

Der VfL führt alles in allem hochverdient mit 2:0. Nach anfänglichen Problemen mit wenig Struktur im Spiel auf beiden Seiten, übernahm der VfL immer mehr das Geschehen auf dem Feld und spielte sich gute Abschlussmöglichkeiten. Alvarez überzeugt als Vorbereiter, Trapp und Amenyido als Vollstrecker. Zwickau hatte bis auf einen guten Torabschluss nur wenig zu bieten. Kämpferisch man dem FSV aber nichts vorwerfen.

So etwas sieht man auch selten: Der Gäste-Trainer geht als Letztes in die Kabine und wird vom Osnabrücker Publikum mit Applaus bedacht. Auch wenn ein zarter Dank von Enochs zurückkommt, dürfte der FSV-Coach nicht sonderlich begeistert sein.

Dann geht es in die Pause.

Barylla sieht Gelb nachdem er den Konter unterbunden hat.

Tigges klärt am ersten Pfosten.

Schröter narrt Tigges und Farrona Pulido und holt somit eine Ecke heraus.

Antonitsch bekommt Gelb

Alvarez mit einem 50 Meter Pass auf Amenyido. Der lässt den Ball noch zwei Mal springen und haut ihn dann ins lange Eck. Alvarez mit seiner zweiten Torvorbereitung in diesem Spiel. Beim zweiten Tor gehört die Vorlage in die Kategorie "Weltklasse"!

Was für ein Tor vom VfL!!! 2:0!

Zu allem Unglück mit der Verletzung von Heider. Auf der linken Angriffsseite harmonieren Tigges und Farrona Pulido sehr gut.

Alvarez wieder mit einem Schuss aus der Distanz. Knapp am langen Pfosten vorbei.

Bonga mit einem satten Schuss aus der Distanz. Körber faustet den Ball raus. Das war der erste Torabschluss für die Westsachsen in diesem Spiel.

Amenyido sieht Gelb, nachdem er gegen Gaul viel zu spät kommt.

Den Freistoß haut Alvarez zwei Meter über das Tor.

Und eine gute Position für Alvarez.

Reinhardt sieht Gelb.

Diese Führung hat sich der VfL in den letzten Minuten verdient.

Alvarez prüft Brinkies mit einem gefährlich Aufsetzer aus 35 Metern, den der Keeper noch zur Seite lenken kann. Trapp steht dann goldrichtig und staubt in Stürmermanier ab.

Tor für den VfL!

Der VfL bekommt das Spiel immer mehr in den Griff. Zwickau attackiert nicht mehr so hoch. Nur die vorderste Reihe mit König und Schröter laufen den ballführenden VfL-Spieler an.

Taffertshofer mit einem Pfund aus der Distanz. Den Ball lässt Brinkies nur nach vorne abklatschen, daraus können die VfLer aber keinen Vorteil mehr ziehen.

Antonitsch stellt nur seinen Körper in den Mann und stoppt so den Flügellauf von Farrona Pulido. Um eine Karte kommt der Verteidiger aber herum.

Doppelchance für den VfL. Tigges bringt den Ball flach vor das Tor, wo Pfeiffer an Brinkies scheitert. Den Nachschuss aus spitzen Winkel von Alvarez kratzt der FSV-Keeper ebenfalls noch von der Linie.

Der VfL verschiebt das Geschehen auf dem Platz mehr und mehr in die Hälfte der Gäste.

Ecke für den VfL. Brinkies macht aber einen langen Arm und faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

Der VfL muss also früh wechseln. Tigges ordnet sich auf die Linksverteidiger-Position ein, Farrona Pulido geht auf Linksaußen.

Dann kommt der Wechsel: Tigges kommt für den verletzten Heider.

Heider sitzt wieder am Boden. Es scheint nicht weiterzugehen für den Angreifer.

Amenyido mit einem Haken zu viel vor dem Sechzehner. Zwickau kann klären.

Und auch Heider kommt nach einer kurzen Behandlungspause zurück aufs Feld.

Die Ecke wird von der FSV-Abwehr geklärt.

Heider hat sich dabei verletzt und muss erstmal raus.

Da wurde es endlich mal gefährlich. Ajdini mit einem starken Pass auf Heider, der bringt den Ball nochmal zurück auf Alvarez, dessen Schlenzer zur Ecke geklärt wird.

Die Gäste machen es dem VfL aber auch nicht leicht. Ist der VfL in der eigenen Hälfte im Ballbesitz, werden sie sofort attackiert. So rauscht der Ball aktuell zwischen den beiden Sechzehnern hin und her.

Wir warten noch auf den ersten Torschuss der Partie. Das Spiel findet bisher nur im Mittelfeld statt. Beide Mannschaften kämpfen verbissen um jeden Ball.

Farrona Pulido mit einem katastrophalen Rückpass, den sich Schröter holt. Seinen Fehler macht der Außenverteidiger aber wieder gut und holt sich den Ball zurück.

Wenig Struktur im Spiel. Das wird hier eindeutig ein Kampfspiel.

Viel hoch und weit von beiden Seiten zu Beginn des Spiels.

Brinkies haut den Ball auf das Stadiondach. Pfeiffer hatte gelauert.

Los geht´s. VfL stößt an.

Vorher aber die Schweigeminute für den verstorbenen Ex-VfLer Paul Jaschke. Die VfL-Akteure laufen zudem mit Trauerflor auf.

Die Gäste gewinnen die Seitenwahl und wechseln. Der VfL spielt also erst auf die Ostkurve zu.

Der VfL ganz in Lila, Zwickau in grauen Trikots.

...und da kommen Sie!

Beim Verlesen des Gäste-Trainers gibt es viel Applaus für den Ex-VfLer Joe Enochs.

Die Mannschaften schießen sich noch einmal warm. Knapp eine Viertelstunde noch bis zum Anpfiff.

Die Hagelschauer nehmen zu.

Unseren Vorbericht zum heutigen Spiel gibt es hier nachzulesen.

Schiedsrichter ist heute Mitja Stegemann, der jüngere Bruder vom bundesliga-erfahrenen Unparteiischen Sascha Stegemann.

Los geht die Aufwärmphase. Los geht die Aufwärmphase.

Wie hat der VfL die Niederlage im Spitzenspiel in Karlsruhe verdaut? Mit dem heutigen Spiel gegen den FSV beginnt die Woche mit drei Spielen in acht Tagen. Am Dienstag geht es nach Köln, kommenden Samstag ist Jena zu Gast an der Bremer Brücke.

Das Wetter zeigt sich jetzt von seiner stürmischen Seite: Hagelschauer prasselt über dem Stadion herab.

Das Hinspiel haben die Lila-Weißen mit 1:0 für sich entschieden. Das Tor des Tages schoss Bashkim Renneke. Apropos Renneke: Unter diesem Namen wird man den Rechtsverteidiger in der Fußballwelt nicht mehr finden. Der 26-Jährige hat wieder seinen Geburtsnamen angenommen. Mehr Hintergründe gibt es hier

Aber heute steht auch ein ganz besonderes Wiedersehen im Vordergrund. Rekordspieler und VfL-Urgestein Joe Enochs kehrt erstmals als Trainer einer gegnerischen Mannschaft zurück an die Bremer Brücke. Im Interview stand uns Enochs unter der Woche zur Verfügung. Hier zum Nachlesen.

Der VfL ist nicht mehr Tabellenführer. Karlsruhe hat am gestrigen Freitag vorgelegt und in Uerdingen 3:1 gewonnen. Damit sind die Badener am VfL vorbeigezogen. Aber keine Panik, mit mindestens einem Punkt heute gegen Zwickau geht es für den VfL wieder zurück auf den Platz an der Sonne.

Taktische vermuten wir diese Aufstellung: Körber - Ajdini, Susac, Trapp, F. Pulido - Taffertshofer, Amenyido, Blacha - Alvarez, Pfeiffer, Heider. Wobei Amenyido und Pfeiffer aus den jeweiligen Dreierketten offensiver agieren werden.

Hier die Aufstellungen für die heutige Partie.

Was sagt die Wetterfront: Uns weht eine steife Brise um die Ohren, bisher ist es aber zumindest trocken.

Herzliche Grüße aus dem Stadion, wo der VfL in etwa einer Stunde auf den FSV Zwickau trifft.