Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker!

Der VfL Osnabrück empfängt am Samstag, 9. März 2019, den FSV Zwickau an der Bremer Brücke. Sind die Lila-Weißen in der Lage, den Rückschlag gegen den Karlsruher SC einfach wegzustecken? Wir berichten hier live im Ticker von der Begegnung. Anstoß ist um 14 Uhr.