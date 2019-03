Zwickau Die Konstellation ist außergewöhnlich – selbst im Profifußball: Toni Wachsmuth, Kapitän des FSV Zwickau, tauscht im Sommer seine Position auf dem Feld mit der als Sportdirektor auf der Tribüne – und wird Vorgesetzter seines aktuellen Trainers.

„Als David Wagner für sich entschieden hat aufzuhören, war es für den Verein wichtig, seine Nachfolge zu klären“, erinnert sich Joe Enochs als FSV-Coach an den Januar, als der Sportdirektor nach zehn Jahren im Amt seinen Rückzug zum Sommer erklärt hatte. Erst im kleinen Kreis, sodass die FSV-Führung in Ruhe die Nachfolge klären konnte. Die Wahl fiel letztlich auf den Absolventen eines Sportmanagement-Studiums aus der eigenen Elf: Wachsmuth.

„Für mich stand lange fest, dass ich auf keinen Fall mehr für einen anderen Club spiele. In meinem Alter rückt die Zeit nach der aktiven Laufbahn in den Fokus. Jetzt hat sich hier frühzeitig eine Perspektive ergeben“, sagte der seit 2014 für Zwickau agierende Linksfuß nach der 0:2-Pleite gegen Lotte, die er klar analysierte: „Wir verlieren trotz Spielkontrolle, mehr Ballbesitz und viel mehr Standards. Das sagt alles aus.“ Waren doch ruhende Bälle und die Konsequenz gerade im Luftkampf im gegnerischen Strafraum die Stärken des Teams im Saisonverlauf.

„Wir werden jetzt nicht alles infrage stellen: Wir wissen, was wir können. Es muss nicht verkehrt sein, dass wir in Osnabrück weniger Ballbesitz haben werden“, so Wachsmuth, der als zentraler Spieler der Dreierabwehrkette gegen Lotte durch Übersicht, Geradlinigkeit im Spielaufbau und Zweikampfhärte bestach.

Welche Perspektive sieht der gebürtige Thüringer für den Club aus der 90000-Einwohner-Stadt in Westsachsen? „Allein, um unsere Position in der 3. Liga zu halten, müssen wir in allen Bereichen wachsen: Sportlich, bei der Infrastruktur, finanziell“, sagt Wachsmuth. Auf die Zusammenarbeit mit Enochs in neuen Rollen freut er sich: „Er ist bodenständig, ein ehrlicher Arbeiter. Er verkörpert perfekt die Werte unseres Clubs.“

Auch Enochs sieht den 32-Jährigen ab Sommer gern als neuen Vorgesetzten. „Er hat das wichtige Herzblut für Zwickau, ist ehrlich, schlau und korrekt“, so der Ex-VfL-Coach, der mit Wachsmuth bereits an der langfristigen Kaderplanung arbeitet: Termine dazu gebe es stets zu Beginn einer Arbeitswoche. Dabei Thema: Wachsmuths Nachfolge auf dem Platz – als Führungsspieler und kurioserweise als bester Torschütze (sechs Saisontreffer, davon fünf Elfmeter). „Das ist unser größtes Problem“, gibt Enochs zu.

Erste Lösungen muss er schon am Samstag finden: Bei seiner Rückkehr an die Bremer Brücke fehlt sein Kapitän wegen einer Gelbsperre.