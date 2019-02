Karlsruhe Geht jetzt auch noch das Topspiel gegen den VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) in die Hose, wird der März unruhig beim Karlsruher SC – denn die Baustelle im Wildparkstadion ist nicht die Einzige, die den Fußball-Drittligisten aktuell umtreibt.

Mit einer überraschenden Kündigung brach der KSC jüngst einen Streit mit dem bis 2027 gebundenen Vermarkter Lagardère Sports vor dem Landgericht Karlsruhe vom Zaun. Die Konstellation, dass sich auslaufende Verträge von Leistungsträgern wie Daniel Gordon, Anton Fink, Benjamin Uphoff, Marvin Pourié oder Marc Lorenz nur im Aufstiegsfall verlängern, trägt wenig zur inneren Ruhe bei.

Das alles ist eine atypische Zustandsbeschreibung für einen Verein, der auf dem zweiten Tabellenplatz steht und die ersten sechs Spiele der Rückserie mit derselben Ausbeute eröffnet hat wie die Hinrunde. Mit sieben geholten Zählern im Schneckenrennen an der Spitze ist für das Bundesliga-Gründungsmitglied weder viel gewonnen noch Entscheidendes verloren. Doch die fußballerischen Defizite und die vielen Fehler, die sich die Truppe des Trainers Alois Schwartz in der jüngeren Vergangenheit leistete, strapazieren die Nerven auch jener im Verein, die das große Ganze verantworten. Der Aufstieg ist aus wirtschaftlicher Sicht dringend geboten, heißt es. KSC-Sportchef Oliver Kreuzer, es ist sein Naturell, bleibt gelassen: „Ich bleibe dabei: Unser Ziel bleibt es, uns am Ende um einen Platz zu verbessern. Wir wollen Erster werden. Deshalb behalten wir am Samstag drei Punkte bei uns“, schickte er eine Kampfansage Richtung VfL.

Die blamable Vorstellung im Südwest-Gipfel mit dem 1. FC Kaiserslautern (0:1) und ein trostloses 0:0 in Lotte haben den Druck auf Schwartz und die Spieler erhöht. Defensiv-Fanatiker Schwartz wich zuletzt von Gewohntem ab, nahm Fink aus der Startelf und brachte Winter-Zugang Sercan Sararer neben Pourié in der Spitze. Ein Wechsel, der noch nicht hielt, was sich der KSC-Coach von ihm versprach. Im Heimspiel gegen den VfL könnte ein gewohntes 4-4-2 mit dem zentralen Freigeist Fink und mit Sararer zum Tragen kommen, bei der der Ex-Fürther über links angreift. Der zuletzt eher unglücklich agierende Marc Lorenz müsste dafür weichen.

Alexander Groiss, der nach einer langwierigen Muskelentzündung im Unterbauch gegen Lotte erstmals wieder spielte und im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr aufräumen sollte, dürfte neben Taktgeber Marvin Wanitzek ebenso gesetzt sein wie der von dort nach rechts ausgerückte Manuel Stiefler. Spannend bleibt die Frage, ob Stammtorwart Benjamin Uphoff rechtzeitig seine Beckenverletzung aus dem Lotte-Spiel auskuriert. Falls nicht, würde der für Uphoff eingesprungene Sven Müller (23) erstmals von Beginn an im Kasten der Karlsruher stehen.