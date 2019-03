Der Ticker wird in 30 Sekunden neu geladen



Nun, hilft alles nichts. Das Spiel ist vorbei, der VfL verliert zum ersten Mal in der Fremde. Der KSC verkürzt den Rückstand auf den VfL auf drei Punkte. Zwar hat der VfL heute gut verteidigt, in der Offensive war der Spitzenreiter oft zu harmlos.

Wir haben die TV-Bilder sehen können. Zwar steht Pisot im Weg, aber es sieht fast danach aus, dass Gordon den Ball erst hinter der Linie klärt.

Das Spiel ist aus.

Nein, der VfL mit der großen Chance zum Ausgleich. Alvarez hat Müller im Tor schon geschlagen, Gordon rettet auf der Linie.

VfL wirft jetzt alles nach vorne.

Vielleicht jetzt aus einer Standardsituation. Trapp versucht es mit dem Fallrückzieher, dieser wird geblockt.

KSC nimmt nochmal Zeit von der Uhr: Camoglu kommt für Lorenz.

Vier Minuten gibt es oben drauf.

Renneke´s Schuss weit über das Tor.

KSC igelt sich an der Eckfahne ein. Es geht nur noch um die Zeit.

Aus dem Spiel schafft es der VfL heute überhaupt nicht gefährlich vor das Tor zu kommen. Das macht wenig Hoffnung für die Schlussminuten.

Engel unterbindet einen Konter und sieht Gelb. Seine Fünfte in der laufenden Saison. Damit ist er nächste Woche gesperrt.

Puh, die TV-Bilder zeigen einen Schlag an den Kopf von Engel, bevor Gordon den Ball ins Tor köpft. Schwierige Entscheidung.

Der VfL moniert ein Foulspiel an Engel vor dem Treffer von Gordon. Der Schiedsrichter bleibt aber bei der Entscheidung, Tor für Karlsruhe.

Gordon steigt nach der Ecke am Höchsten und köpft den Ball ein.

Tor für den KSC.

Susac schießt Heider an, Ecke für den KSC.

Letzter Wechsel beim VfL: Danneberg kommt für Blacha.

Thiede meckert und sieht Gelb.

Wieder hat der KSC viel Platz auf dem Flügel, die flache Hereingabe versucht Sararer mit der Haken auf das Tor zu bringen, schafft dies aber nicht.

VfL wechselt: Jetzt kommt Ouahim für Amenyido ins Spiel.

13739 Zuschauer sehen das Topspiel der 3. Liga. Darunter sind 500 VfL-Fans.

Dann gibt es den Doppelwechsel beim KSC: Groiß und Pourie gehen vom Feld. Kobald und Sararer kommen neu ins Spiel.

Gelb für Blacha nach Foul an Wanitzek.

Der VfL lässt Ball und Gegner jetzt gut laufen, kommt der Gefahrenzone aber nur sehr sporadisch näher.

Wer geht hier jetzt mehr auf den Sieg? Mit dem Remis könnte der VfL gut leben, sollte sich jetzt aber nicht zu weit in die Defensive drängen lassen.

Eigentlich stand auch Ouahim zur Einwechslung bereit. Durch den Ausgleich hat sich Thioune wohl nochmal anders entschieden.

Der VfL wechselt: Alvarez kommt für Girth.

Blacha bringt die Ecke vor das Tor, Susac verlängert auf den zweiten Pfosten, wo Engel völlig frei den Ball ins Tor schießt.

Und der Ball ist drin!!!

Heider´s Flanke wird abgefälscht und senkt sich gefährlich auf das Tor. Müller klärt zur Ecke.

Renneke räumt Fink ab und sieht Gelb.

Der VfL kommt nicht ins Offensivspiel. Amenyido versucht Renneke auf dem Flügel ins Spiel zu bringen. Der Pass ist aber zu steil für den Außenverteidiger.

Durcheinander im VfL-Strafraum. Der Ball wird zum Glück am Ende geklärt.

Langer Ball auf Fink, der verpasst mit seiner Direktabnahme das Tor nur knapp.

Gelb für Trapp

Das ist alles zu umständlich. Heider bringt den Ball gut in den Strafraum, Amenyido will Taffertshofer ins Spiel bringen, der aber nicht den selben Gedanken hatte wie der VfL-Angreifer.

Wanitzek kommt gegen Blacha zu spät und sieht Gelb.

Der KSC zieht sich schlagartig zurück und überlässt dem VfL den Ball.

Das 1:0 könnte der Dosenöffner für das Spiel werden. Der VfL, so er denn Punkte aus dem Wildpark holen will, muss in der Offensive jetzt mehr Risiko gehen. Der KSC wird dabei auf die Konter lauern.

Beim Einwurf, der das Tor eingeleitet hat, haben die VfLer ein wenig gepennt, so dass Fink unbedrängt flanken konnte.

Der Ball wird ins Zentrum geflankt, Pourie fackelt nicht lange und zimmert den Ball Volley in die Maschen. Zugegeben: Ein schönes Tor.

Tor für den KSC!

Keine Wechsel zur Pause.

Weiter geht´s.

Die Teams kehren zurück. Kann also gleich weitergehen.

Torlos geht es im Spitzenspiel in die Pause. Nach dem starken Auftakt mit je einer guten Möglichkeit auf beiden Seiten - Amenyido verfehlt das Tor nur knapp aus der Distanz - verflachte die Partie zunehmend. Die Hausherren blieben optisch überlegen und erspielten sich zum Ende der ersten Hälfte zwei, drei gute Torchancen. Beim VfL steht die Defensive dennoch sicher. In der Vorwärtsbewegung fehlt aber der Schwung und die Präzision im Passspiel.

Dann geht es in die Halbzeitpause.

Stiefler verpasst wieder eine Hereingabe von Pourie nur knapp.

Nächste Schusschance für den VfL. Girth legt ab auf Heider, der weiter auf Renneke. Der Außenverteidiger verzieht jedoch aus gut 16 Metern.

Heider mit viel Kraft, aber am Tor vorbei gezielt.

Auf der Gegenseite gibt es nun einen Freistoß für den VfL.

Der KSC jetzt weiter in der Vorwärtsbewegung. Fink scheitert aus spitzem Winkel an Körber. Der Nachschuss von Groiß rauscht weit am Tor vorbei.

Na und da ist die nächste Möglichkeit. Pisot nimmt eine weite Freistoßflanke direkt. Körber pariert aber stark und lenkt den Ball zur Seite weg.

Beide Defensivreihen verteidigen sehr gut. Bis auf je eine Chance auf beiden Seiten, bleiben nun beide Teams vor dem Tor sehr harmlos.

Nach einem harten Einsteigen von Trapp, der zunächst den Ball danach aber Pourie trifft, gibt es Diskussionen an der Seitenlinie. Das Ende von dem Lied: Der KSC Co-Trainer Moutas muss auf die Tribüne.

Pourie bringt den Ball flach vor das Tor. Körber ist aber aufmerksam und nimmt den Ball sicher auf.

Pourie mt einem unnötigen Foul an Konrad. Der KSC-Angreifer muss aufpassen, da er schon die gelbe Karte gesehen hat.

Der VfL holt sich zwar immer wieder die Bälle in der Vorwärtsbewegung der Gastgeber. Sie schaffen es aber nicht, schnell genug in die Offensive umzuschalten.

Renneke setzt sich stark auf dem rechten Flügel durch, seine Flanke landet jedoch direkt in den Armen von Keeper Müller.

Girth wuchtet den Ball per Kopf raus, den zweiten Versuch klärt Blacha.

Stiefler holt die nächste Ecke für den KSC raus.

Die Partie hat ein wenig an Fahrt verloren. Beide Teams haben einen Gang zurück geschaltet.

Taffertshofer tankt sich in den Sechzehner, legt den Ball zurück auf Heider. Doch bevor Heider zum Schuss ansetzt, wird der Ball zur Ecke geklärt. Die bringt aber nichts ein.

Beim VfL bleibt das Passspiel im letzten Drittel zu oft stecken. Da sind die Osnabrücker noch zu ungenau.

Gordon per Kopf über das Tor.

Körber prallt bei einem Klärungsversuch mit Girth zusammen. Für beide geht es aber weiter. Ecke KSC.

Trapp mit einer starken Grätsche gegen Stiefler. Fair und sauber geklärt vom VfL-Verteidiger.

Der VfL versucht den KSC in der eigenen Hälften unter Druck zu setzen. Das klappt aktuell sehr gut.

Die ersten zehn Minuten sind vorbei. Beide Teams versuchen auf Tempo nach vorne zu spielen.

Auf der Gegenseite verpasst Amenyido das KSC-Tor aus der Distanz nur knapp.

Die nächste Großchance für die Hausherren. Roßbach mit dem weiten Ball auf den rechten Flügel, wo Fink den Ball noch halbhoch ins Zentrum bekommt. Stiefler verfehlt das Tor nur hauchdünn.

Und die wird brandgefährlich. Lorenz bringt den Ball auf den ersten Pfosten, wo Pourie den Ball verlängert. Dann sind es in der Reihenfolge Fink, Roßbach und Gordon dessen Schussversuche geblockt werden.

Erste Ecke für den KSC.

Die Gastgeber übernehmen zunächst das Kommando.

Und Pourie sieht nach hartem Einsteigen gegen Trapp Gelb.

Erste Aufreger in der Partie. Pourie will den Ball an Susac vorbei spitzeln. Der Stürmer meint das der VfL-Verteidiger mit der Hand klärt. Kein Pfiff.

KSC-Ordner im lila-weiß Block.

Los geht´s. Der KSC eröffnet die Partie.

Pyro-Show im VfL-Block.

Der VfL ganz in Weiß, die Gastgeber vom KSC komplett in Blau.

...und da kommen sie!

Die Kurve des Spitzenreiters!

Beim KSC fehlt erstmals in dieser Saison in der Startelf Torwart Benjamin Uphoff, der beim 0:0 vor einer Woche in Lotte eine Beckenprellung erlitt. Für ihn gibt Sven Müller (23) sein Debüt. Er kam zu Saisonbeginn aus der Regionalligamannschaft des 1. FC Köln zum KSC.

Auf der VfL-Bank: Kühn (Tor), Farrona Pulido, Alvarez, Ouahim, Pfeiffer, Danneberg, Tigges. Möller, der zur Sicherheit als 19. Mann mitgefahren ist, also nur auf der Tribüne.

Heute im Stadion: Edgar Schmitt, legendärer Torjäger („Euro-Eddy“) der großen KSC-Ära. Und Timo Staffeldt, Ur-KSCer und 2012/13 beim VfL.

KSC mit: Müller - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Groß, Wanitzek, Lorenz - Pourie, Fink.

Das sieht ganz nach einer Dreierreihe in der Abwehr aus, mit Konrad, Susac und Trapp. Davor auf den Außenbahnen Renneke und Engel, im Zentrum Taffertshofer und Blacha. Dann die Offensive mit den Flügeln Amenyido und Heider sowie Girth im Zentrum.

...und Baustelle

Der Karlsruher Wildpark - zwischen Stadion...

Die Aufstellungen.