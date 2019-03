Nach einem harten Einsteigen von Trapp, der zunächst den Ball danach aber Pourie trifft, gibt es Diskussionen an der Seitenlinie. Ende von dem Lied: Der KSC Co-Trainer Moutas muss auf die Tribüne.

Pourie mt einem unnötigen Foul an Konrad. Der KSC-Angreifer muss aufpassen, da er schon die gelbe Karte gesehen hat.

Der VfL holt sich zwar immer wieder die Bälle in der Vorwärtsbewegung der Gastgeber. Sie schaffen es aber nicht, schnell genug in die Offensive umzuschalten.

Renneke setzt sich stark auf dem rechten Flügel durch, seine Flanke landet jedoch direkt in den Armen von Keeper Müller.

Girth wuchtet den Ball per Kopf raus, den zweiten Versuch klärt Blacha.

Die Partie hat ein wenig an Fahrt verloren. Beide Teams haben einen Gang zurück geschaltet.

Taffertshofer tankt sich in den Sechzehner, legt den Ball zurück auf Heider. Doch bevor Heider zum Schuss ansetzt, wird der Ball zur Ecke geklärt. Die bringt aber nichts ein.

Gordon per Kopf über das Tor.

Der VfL versucht den KSC in der eigenen Hälften unter Druck zu setzen. Das klappt aktuell sehr gut.

Und die wird brandgefährlich. Lorenz bringt den Ball auf den ersten Pfosten, wo Pourie den Ball verlängert. Dann sind es in der Reihenfolge Fink, Roßbach und Gordon dessen Schussversuche geblockt werden.

Erste Aufreger in der Partie. Pourie will den Ball an Susac vorbei spitzeln. Der Stürmer meint das der VfL-Verteidiger mit der Hand klärt. Kein Pfiff.