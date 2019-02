Osnabrück Der Brückentag ist diesmal am Abend, direkt im Anschluss nimmt die Nacht Fahrt auf mit dem traditionellen jährlichen Party-Heimspiel – auch wenn jenes diesmal später daherkommt als in den zurückliegenden Jahren.

Weil das Alando Palais als Gastgeber und der Fußball-Drittligist im Herbst keinen geeigneten Termin gefunden haben, steigt die „Lila-Weiße Nacht“ des VfL Osnabrück diesmal im Februar 2019 – und zwar direkt im Anschluss an die Heimpartie am Freitag gegen die SG Sonnenhof Großaspach (19 Uhr/ Bremer Brücke).

„Es ist die 18. Auflage der Lila-Weißen Nacht – und der VfL hat sein Ligaspiel zuvor noch nie verloren“, freut sich Stadionsprecher Matthias Wellbrock – mit seinem Kollegen Carsten Thye auch Moderator des Partyabends – auf ein volles Haus und gute Stimmung. „Dresscode ist lila-weiß – Fans im Trikot kommen alle rein“, stellt Wellbrock klar. Anpfiff im Alando Palais ist ab 21.30 Uhr: Eintrittskarten für die Fanparty gibt es an der Abendkasse, aber auch jetzt schon im Vorverkauf im Fanshop an der Bremer Brücke für sieben Euro. Die komplette VfL-Mannschaft wird ihren Auftritt auf der Bühne haben – natürlich mit den obligatorischen Tanzeinlagen der Neuzugänge. „Auf diesen Programmpunkt legen die etablierten Spieler großen Wert“, lacht Wellbrock,. Danach erfüllen die Spieler in der Fanecke Autogramm-, Foto- und Smalltalkwünsche. Zugleich sorgt die Cover-Rockband „Faders Up!“ für Gute-Laune-Livemusik.