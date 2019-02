Osnabrück. Mit 237 Spielen ist er zurzeit der Rekordtrainer in der 3. Liga. Peter Vollmann, zuletzt von 2015 bis 2018 beim VfR Aalen an der Seitenlinie, ist aktuell vereinslos, hat aber noch lange nicht genug. Warum? Darüber spricht der 61-Jährige ebenso wie über seinen Job als Telekom-TV-Experte.

Herr Vollmann, der KFC Uerdingen hat gerade Norbert Meier als neuen Coach vorgestellt. Waren Sie eigentlich auch in der Auswahl und haben einen Anruf von KFC-Präsident Mikhail Ponomarev erhalten?

(lacht) Nein. Insofern musste ich mich auch gar nicht mit dem Thema befassen.

Was hätten Sie denn gemacht, wenn er sich gemeldet hätte?

Das, was ich immer bei Anfragen gemacht habe: Ich verschaffe mir erst mal ein Bild über die Gesamtsituation. Aber im aktuellen Fall musste ich das ja nicht. Jeder Trainer, der in Uerdingen arbeitet, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er direkt Herrn Ponomarev unterstellt ist. Ohne einen Puffer. Wenn der Präsident seine Ziele gefährdet sieht, dann handelt er sofort ohne Rücksicht auf Verluste.

„Geld schießt Tore“ – warum zündet dieser Satz in Uerdingen derzeit nicht?

Weil es trotz aller Finanzkraft immer noch andere Kriterien gibt, die man bei der Zusammenstellung eines Kaders beachten muss. Es gibt ein Miteinander, ein Füreinander, ein Gegeneinander. Das endlose Verpflichten von namhaften Spielern führt nicht immer automatisch zu dem ganz großen Erfolg. Da schlummert ein hohes Konfliktpotenzial, das auch leistungshemmend sein kann. Ich bin selbst gespannt, wie und ob es Norbert Meier hinbekommt.

Zurück zu Ihnen. Was ist schöner: Die aktuelle Arbeit als TV-Experte oder als Fußball-Trainer?

Als TV-Experte habe ich komplett andere Abläufe und eine andere Sicht auf die Dinge. Die Vorbereitung auf ein Spiel fürs Fernsehen ist unaufgeregter und nicht so sehr ins Detail gehend, als wenn ich als Trainer arbeite. Glauben Sie mir, mein Herz schlägt nach wie vor für den Trainer-Job. Wenn man das seit 27 Jahren gemacht hat, dann lässt einen das natürlich nicht los. Mit der TV-Arbeit habe ich die Gelegenheit, weiter nah an der Liga zu bleiben und lerne viele neue Leute kennen.

Sie warten nun aber nicht täglich auf den Anruf eines neuen Vereins?

(lacht) Nee, ganz bestimmt nicht, auch wenn in der 3. Liga jeder meine Telefonnummer haben dürfte. Ich bin weit davon weg, depressiv zuhause zu sitzen und nur darauf zu warten, bis irgendwo ein Trainer freigestellt wird. Wissen Sie, neben meiner Arbeit bei der Telekom besuche ich auch oft die Sporthochschule Köln, um dort an Vorträgen und Schulungen teilzunehmen.

Als 61-Jähriger fühlen Sie sich überhaupt noch nicht zu alt für den Trainerjob?

Noch lange nicht, obwohl sich der Trainermarkt in den vergangenen fünf Jahren geändert hat. Ich finde es störend, dass man ältere und erfahrene Trainer manchmal so darstellt, dass sie ihre Mannschaftssitzungen auf der Rückseite einer Tapete skizzieren und das Training nach dem Muster der Vorderseite konzipieren. Heute wird oft gar nicht mehr nach Vermittlungs-, Sozial- und Erkennungskompetenz gefragt. Das ist mitunter wichtiger als ein Laptop, mit dem ich natürlich auch arbeite. Die Entwicklung der jungen Trainer in Deutschland ist hervorragend. Aber es gibt eben auch andere Aspekte bei diesem Thema – und auch Statistiken, die besagen, dass viele Trainer zwischen dem 50. und 63. Lebensjahr ihre größten Erfolge haben.

Lassen Sie uns auf die bisherige Drittliga-Saison schauen. Was hat Sie negativ überrascht?

Dass Eintracht Braunschweig, der 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock ihre Ziele klar verfehlt haben.

Woran liegt das?

Als ich Braunschweig und Kaiserslautern zu Beginn der Saison gesehen habe, konnte ich mir auch schon nicht vorstellen, dass sie ganz oben dabei sein könnten. Warum? Weil sie möglicherweise die Liga nicht kannten und unterschätzt haben – und so Fehleinschätzungen bei der Zusammenstellung der Kader passierten. Zu Rostock: Dort ist keine stabile Führungsspitze, was zusätzliche Probleme erzeugt, die sich leider auch irgendwann auf die Mannschaft übertragen.

Kommen wir zu den positiven Überraschungen.

Die befinden sich vor Ihrer Haustür. Der VfL Osnabrück steht deutlich positiver da, als man das nach der letzten Saison erwarten konnte. Die Verantwortlichen haben nach der Saison die richtigen Schlüsse gezogen, das richtige Personal verpflichtet. Der VfL macht das derzeit auf allen Ebenen sehr gut. Im Moment gibt es für mich in der 3. Liga außer dem VfL keine Mannschaft, die so komplett die Dinge des Fußballs erfüllt. Dazu gehört sicher auch eine Portion Glück. Auf der Strecke ist diese Entwicklung aber nicht mit Glück zu erklären. Also: Der VfL marschiert derzeit klar in Richtung 2. Bundesliga. Neben dem VfL zähle ich auch die Sportfreunde Lotte zu den positiven Entwicklungen. Mit dem neuen Trainer Nils Drube haben die Sportfreunde eine Wende eingeleitet. Alle anderen Trainerwechsel in der Liga haben bisher nicht solch eine Wirkung zur Folge.

Verraten Sie mir abschließend noch Ihre Meinung zur aktuellen Diskussion rund um die Auf- und Abstiegsregelung zwischen 3. Liga und den Regionalligen.

Ich verstehe nicht, warum die 3. Liga sich verändern muss, damit die Regionalligen zu einer gerechten Aufstiegsregelung kommen. Im Übrigen ist die 3. Liga ja schon in Vorleistung gegangen, indem sie sich auf vier anstatt drei Absteiger eingelassen hat. Bei der Zusammenstellung der Regionalligen war schon klar, dass es später Probleme geben wird.

Ihr Lösungsvorschlag?

Vier Regionalligen mit vier Aufsteigern und eben vier Absteigern aus der 3. Liga. In Sachen 3. Liga liegt noch so vieles brach. Ich bin der Überzeugung, dass diese Liga sich auch so vermarkten lässt, wie die DFL das mit der Bundesliga und 2. Bundesliga macht. Man muss doch Visionen haben. Ein großes Thema, was in diesem Interview sicherlich den Rahmen sprengt.