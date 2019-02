Osnabrück. Mehr als 37 Jahre liegt der erste Auftritt des VfL Osnabrück an der Grünwalder Straße zurück – am Samstag werden die Lila-Weißen in dem legendären Stadion im Münchener Stadtteil Giesing von etwa 2000 Fans begleitet.

Auch am 5. August 1981 waren etliche Osnabrücker dabei, als der VfL sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga bestritt. Vor 15000 Zuschauern erreichte die Mannschaft von Trainer Bernd Hoss beim favorisierten Bundesliga-Absteiger ein 1:1. Nach frühem Rückstand hatte der eingewechselte Andreas Loges in seinem ersten Profispiel den Ausgleich erzielt und anschließend zwei Möglichkeiten zum Siegtor ausgelassen. Der VfL war zu dem 20-Uhr-Spiel an einem Tag an- und abgereist. Im Flugzeug von Hannover hin, nach dem Spiel im Nachtzug zurück – Ankunft in Osnabrück um sechs Uhr in der Früh.