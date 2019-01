Osnabrück. Derbyzeit – eine Zeit, um beim VfL Osnabrück auch personelle Signale zu setzen: Passend vor dem Anpfiff des mit Spannung erwarteten Drittliga-Spiels gegen den SV Meppen (Samstag, 14 Uhr) haben die Lila-Weißen den Vertrag mit Kapitän Marc Heider bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

„Das fühlt sich sehr gut an“, meinte der 32-Jährige am Freitagabend, als der Verein die Verlängerung des für die 2. Bundesliga und 3. Liga gültigen Vertrags publik gemacht hatte. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir die Verhandlungen so schnell und unkompliziert über die Bühne gebracht haben.“ Will heißen: Die Gespräche mit VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes seien „absolut angenehm gewesen“.

Sportliche Argumente für eine Vertragsverlängerung lieferte der Osnabrücker Publikumsliebling reichlich, nachdem er 2016 von Holstein Kiel an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war: 35 Drittliga-Spiele und fünf Tore in der Saison 2016/17; 29 Spiele und neun Tore 2017/18. Auch in der aktuellen Spielzeit lieferte der in Kalifornien geborene und in Osnabrück aufgewachsene Heider ab: In seinen bisherigen 20 Spielen netzte er sechsmal ein und bereitete drei weitere Treffer vor.

„Ein Erfolgsfaktor“

Wenn Heiders neuer Vertrag im Juni 2021 ausläuft, ist der Kapitän 35 Jahre alt. Konkrete Gedanken über das „Danach“ macht sich der robuste Angreifer derzeit aber noch nicht: „Mal schauen, was der Körper dann sagt. Aber solange mich die Beine tragen, so lange möchte ich auch noch Fußball spielen.“ Also: Wenn möglich, dann könne er sich auch noch mit 36 oder 37 Jahren aktiven Profifußball vorstellen. Der von Heider gelobte Sportdirektor konterte im Übrigen mit einem Gegenlob: „Marc Heider ist für uns nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ein Erfolgsfaktor. Als Kapitän geht er stets voran, er ist wichtiger Ansprechpartner für die sportliche Leitung, das Trainerteam und die Mannschaft. Durch seine gelebte Leidenschaft und seine sportliche Leistung genießt er innerhalb des Clubs, aber auch bei Fans und Umfeld hohes Ansehen“, meinte Schmedes.

Ausverkauft?

Heider fiebert nun dem Derby gegen Meppen genauso entgegen wie seit Wochen die Anhänger. Möglicherweise wird die Bremer Brücke in dieser Saison erstmals mit 16000 Zuschauern ausverkauft sein. Am Freitagabend waren nur noch rund 600 Resttickets verfügbar, die im Falle des Falles noch an den Tageskassen zu erwerben sind. VfL-Coach Daniel Thioune spürte in den Trainingseinheiten dieser Woche bei seiner Truppe die „Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht“. Dabei wird der Ex-Meppener und Osnabrücker Neuzugang Benjamin Girth im Kader sein. Auch in der Startelf? „Das wird wie immer erst meine Mannschaft am Samstagvormittag erfahren. Wenn ich Benjamin Girth aufstelle, dann nicht, weil er gegen seine alten Kollegen spielt, sondern weil er viel Qualität hat.“ Der weitere VfL-Neuling Thomas Konrad soll bis zu seinem Debüt noch etwas mehr Zeit zur Eingewöhnung bekommen.

Und wie geht’s nun aus? Rasse, Klasse, tiefer Boden – und der VfL gewinnt 3:2.

Sie können nicht an der Bremer Brücke sein? Hier geht es zu unserem Liveticker.