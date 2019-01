Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Mixed-Zone und sammeln fleißig Stimmen zum Spiel. Mehr zum Heimsieg können sie gleich auf noz.de lesen. Wir melden uns mit dem Ticker am kommenden Samstag wieder, wenn der VfL beim TSV 1860 München zu Gast sein wird. Bis dahin, munter bleiben.

Der VfL rettet den Derbysieg über die Zeit! Es war in der zweiten Halbzeit ein hartes Stück Arbeit für den VfL. Meppen wurde nach anfänglichen Startschwierigkeiten im zweiten Durchgang immer stärker. Mit Geschick und etwas Glück rettet der VfL den Sieg ins Ziel.

Foul an Amenyido. Das muss es doch jetzt sein!

Das ganze Stadion steht und will den VfL jetzt zum Heimsieg schreien.

Reicht der knappe Vorsprung für den VfL? Meppen macht nun mächtig Druck und will den Ausgleich.

Domaschke ist aber mit einer Faust am Ball.

Girth holt einen Freistoß raus an der Seitenlinie raus.

Meppen läuft die Zeit davon. Die Gäste haben zwar aktuell mehr vom Spiel, kommen aber nicht in die gefährliche Zone vor dem VfL-Tor. Ein zweites Tor für die Lila-Weißen würde hier aber so manche Nerven beruhigen...

Es flattert ein Ball nach dem anderen in den Sechzehner. Die Kopfballhoheit haben aber eindeutig die VfLer.

Meppen macht Druck, der VfL lässt sich immer tiefer in die eigene Hälfte drängen.

Meppen kommt nicht gut aus der Kabine und hat Schwierigkeiten, in der zweiten Halbzeit ins Spiel zu finden.

Gelb für Alvarez nach einer vermeintlichen Schwalbe. Das ist seine Fünfte, somit fehlt der Angreifer in München.

So steht es zur Halbzeit auf den anderen Plätzen:

In einem ausgeglichenen Spiel führt der VfL mit 1:0. Beide Mannschaften schenken sich nichts, ohne dabei über die Stränge zu schlagen. Ausgerechnet Ex-SVM-Spieler Benjamin Girth nutzte die perfekte Vorlage von Heider und erzielte so seinen ersten Treffer im VfL-Dress. Aber die Messe ist hier noch nicht gelesen. Meppen versteckt sich keineswegs.

Dann ist Pause an der Bremer Brücke!

Wieder steht Ouahim am zweiten Pfosten blank, aber Meppen schmeißt sich voll rein und kann zur Ecke klären. Die bleibt ohne Gefahr.

Wie schon in der letzten Saison im Rückspiel an der Bremer Brücke zwischen dem VfL und Meppen eröffnet Girth das Spiel mit dem ersten Tor. Damals aber noch im Trikot der Emsländer.

Meppen will den Ausgleich. Ecke für die Gäste.

Kopfballchance für Girth, aber der Ball geht gut zwei Meter am Gehäuse vorbei.

Das war eng. Taffertshofer verliert als letzter Mann den Ball an Undav, im Vollsprint geht es hinterher und Taffertshofer stört entscheidend den Abschluss des SVM-Angreifers.

Heider köpft Vrzogic aus kurzer Distanz an, die Fans fordern Elfmeter. Aber es war nicht zu sehen, ob die Hand überhaupt im Spiel war.

Die Gäste sind gut auf den VfL eingestellt. Die Thioune-Elf schafft es aktuell nicht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

Beim VfL fehlt noch die Struktur, wenn er im Ballbesitz ist. Meppen hat sich in den letzten Minuten ein leichtes Übergewicht erarbeitet.

Ein munteres Spiel von Beginn an.

Und da hat der VfL seine erste gute Aktion im Angriff. Weiter Freistoß von Alvarez auf den zweiten Pfosten, da kommt Engel völlig frei an den Ball, kann dann per Kopf aber keinen Druck auf Domaschke machen.

Meppen mit dem ersten Vorstoß. Den Kopfball von Undav am zweiten Pfosten hat Körber aber sicher.

Die Gäste stoßen an.

Es ist angerichtet: Die VfL-Hymne läuft, es knistert an allen Ecken und Kanten.

Für die Teams geht es jetzt nochmal in die Kabine.

In einem würdigen Rahmen wird Lothar Gans heute vor dem Spiel verabschiedet. Auf der Videowand läuft gerade ein Film mit alten Weggefährten und Ex-Spielern, wie Addy Menga, Christin Claaßen oder Torwart-Trainer Rolf Meyer.

Der Tabellen-Zweite aus Karlsruhe kann an diesem Wochen im übrigen nicht an den VfL vorbeiziehen. Das Spiel der Badener morgen in Zwickau wurde abgesagt.