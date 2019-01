Osnabrück. Nicht viele Jugendspieler schaffen den Sprung aus der U-19-Mannschaft des VfL Osnabrück ins Profiteam. Felix Agu hat sich gleich in seinem ersten Jahr einen Platz im Kader des Fußball-Drittligisten erkämpft. Seine ehemaligen Mannschaftskollegen, die im vergangenen Sommer den Jugendbereich verlassen haben, hat es überwiegend zu anderen Clubs gezogen.

Nachdem Agu in der Vorsaison bereits zwei Spiele für den VfL absolviert hatte, stand er in seinem ersten Profijahr achtmal für die Lila-Weißen auf dem Feld, davon sechsmal von Anfang an. Im letzten Spiel vor der Winterpause gelang dem 19-jährigen Außenverteidiger beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Würzburger Kickers sein erstes Tor in der 3. Liga und den VfL damit an die Tabellenspitze. Zudem steuerte er zwei Vorlagen in der Hinrunde bei.

Tim Möller schaffte es ebenfalls den Sprung in den Profikader. Der 19-jährige Defensivallrounder verbuchte zwar erst einen Einsatz, überzeugte bei seinem Startelfdebüt auswärts gegen Carl Zeiss Jena (0:0).

Duo landet in Regionalliga

Nach Agu und Möller sind zwei Spieler in der Regionalliga untergekommen. Jannik Tepe geht für die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Weststaffel auf Torejagd – allerdings noch ohne Erfolg. In vier Spielen blieb dem 19-jährigen ein Treffer verwehrt. Mit Düsseldorf rangiert Tepe auf Rang acht. Einen Rang schlechter steht Justin Bretgeld mit dem SSV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord da. Als Teamkollege des Ex-VfL-Spielers Björn Lindemann kam der 19-jährige Mittelfeldspieler zu fünf Kurzeinsätzen.

Fünf Ex-VfLer kicken in Oberliga

In der Oberliga Niedersachsen sind drei Spieler gelandet. Loren Dibra verstärkte im Sommer den TuS Bersenbrück. In elf Einsätzen traf der 19-jährige Mittelfeldspieler einmal und steht mit dem TuS in der Tabelle auf Rang fünf. Auf dem achten Platz rangiert der SC Spelle-Venhaus, wo es Jona Breulmann hingezogen hat. Elf Einsätze verbuchte der 19-jährige Abwehrspieler, vier davon von Beginn an. Der dritte Spieler in dieser Liga ist Shamsu Mansara, der zum TB Uphusen wechselte. Dort erzielte der 19-jährige Angreifer in 13 Spielen drei Treffer und trug somit dazu bei, dass Uphusen Zehnter ist.

Dennis Rosum zog es hingegen zu Eintracht Rheine in die Oberliga Westfalen (Platz 14). Dort kam der 19-jährige Mittelfeldspieler zu insgesamt 13 Einsätzen, wovon er elfmal in der Startelf stand. Noch ohne Einsatz in der Bremen-Liga für Tabellenführer Bremer SV ist Mittelstürmer Jonas Böhning.

In die Westfalenliga wechselten drei ehemalige VfL-Nachwuchsspieler. Während beim SC Preußen Münster Eduard Wegmann (zwölf Spiele, drei Tore) und Nils Janßen (zwei Spiele, ein Tor) mit zur Tabellenführung beitrugen, stand Torhüter Yannick Rohrmann beim vierplatzierten SV Rödinghausen II zweimal zwischen den Pfosten.

Anzeige Anzeige

Für den in der Landesliga auf Rang drei stehenden SC Münster erzielte Mittelfeldspieler Diogo Alves Duarte in 15 Partien ein Tor und bereitete drei Treffer vor.