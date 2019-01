Der Ticker wird in 30 Sekunden neu geladen

Aber die verpufft.

Blacha, Pfeiffer und Klaas mit der schönen Kombination, die wenigstens eine Ecke bringt.

Und da ist auch der VfL mal vorne: Krasniqi bekommt im Strafraum die Chance zum Abstauber, aber der Torwart ist zur Stelle und klärt. Das war die Chance zum Anschlusstreffer.

Hohes Bein gegen Krasniqi, aber das wird nicht gepfiffen. Genauso wenig wie eine mögliche Abseitsposition im Gegenangriff. Der VfL ist nicht glücklich mit dem Unparteiischen.

Wieder ist Rizespor im Angriff, Nummer 10 kommt aus elf Metern zum Abschluss, aber der Schuss war nicht so stark. Kühn ist unten und hält ihn.

Kurze Zwischenbilanz: Nach vorne geht für die aktuelle VfL-Besetzung nicht so viel, hinten steht sie meistens sicher.

Jetzt auch mal der VfL vorne, Tigges Flanke ist zu lang, Renneke und Blacha halten den Ball aber vorne. An Blachas Flanke kommt Klaas am zweiten Pfosten dann aber nicht heran, auch wenn er sich noch so lang macht.

Susac mit dem langen Bein vor Nummer 51, klärt zur Ecke. "Ordnung, Ordnung", fordert Keeper Kühn.

Halbe Wechsel: Nummer 11 und 50 gehen, wer reinkommt, war von hier leider nicht zu sehen.

Zu viele VfL-Spieler orientieren sich zum ballführenden Spieler, in der Mitte offenbaren sich einige Löcher und Susac verpasst den ersten Pass, aber Rizespor nutzt das nicht für einen Abschluss.

Rizespor bleibt am Drücker, spielt am Strafraum, aber kommt nicht so richtig zum Abschluss. Die letzte Flanke fängt Kühn sicher.

Rizespor kommt nach einem Ballverlust von Farrona Pulido in den Vorwärtsgang, Susac bleibt in der Abwehrmitte eine Bank und hat den Ball unter Kontrolle.

Kontermöglichkeit für den VfL, Pfeiffer nimmt die Kugel auf, will Klaas schicken, aber die Fahne des Linienrichters geht hoch - Abseits.

Rizespor kommt über den rechten Flügel, Tigges hatte da etwas viel Platz gelassen, aber die Flanke segelt hinter das Tor von Kühn.

Klaas mit dem guten Pass auf Renneke, aber der wird abgelaufen. Der VfL holt sich den Ball zurück, Blacha wird an der Mittellinie gefoult.

Notiz am Rande: Die Sonne ist untergegangen, und es wird spürbar kühler - und die Zuschauerreihen haben sich gelichtet.

Susac und Renneke mit dem Missverständnis, aber im Zentrum hat Engel die Übersicht behalten und stoppt den Angriff.

Blacha führt scharf aus, Rizespor klärt.

Jetzt Freistoß vorne für den VfL.

Blacha hat hinten aufgepasst, Klaas verliert den Ball im Vorwärtsgang, aber Blacha bügelt die Situation gleich wieder aus.

Der VfL braucht ein bisschen, um ins Spiel zu kommen, aber das war in der ersten Halbzeit ähnlich. Diese Aufstellung ist ja auch nicht aufeinander eingespielt.

Farrona Pulido flankt, aber Rizespor verlängert den Ball per Kopf ins Seitenaus.

Rizespor mit dem nächsten Angriffsversuch, aber Susac aufmerksam.

Rizespor kommt in den Strafraum, Engel klärt im Zusammenspiel mit Kühn.

Die Wechsel von Rizespor können wir jetzt leider nicht so einfach entschlüsseln.

Wir versuchen es mal mit dem VfL in der zweiten Halbzeit: Kühn - Renneke, Susac, Engel, Tigges - Amenyido, Blacha, Krasniqi, Farrona Pulido - Klaas, Pfeiffer

Kurz ausgeführt, aber nach zwei Pässen hat Farrona Pulido aufgepasst und macht sein Foul wieder wett.

Manuel Farrona Pulido gibt seine Visitenkarte in Form eines Fouls ab, Freistoß Rizespor auf Strafraumhöhe.

Und das Spiel läuft wieder, der VfL hat angestoßen.

Zwischenfazit: Der VfL macht hier nach dem 0:1 gut Druck, hat aber noch ein paar Probleme, aus allen Angriffen dann auch die zwingenden Chancen zu machen. Rizespor überrumpelt den VfL mit zwei Kontern - und führt zur Pause 2:0 gegen einen VfL, der heute mit einer sehr durchmischten Startelf begonnen hat und nach der Pause mit einer komplett neuen Elf antreten will. Daher gehört auch das zur Erkenntnis der ersten Halbzeit: Der VfL ist noch im Experimentiermodus.

Und dann ist Halbzeit.

Danneberg klärt die Ecke mit dem Kopf, Kühn pflückt sich die Kugel.

Rizespor will doch noch was fürs Spiel tun, aber Trapp hat aufgepasst. Und im zweiten Anlauf klärt Schiller zur Ecke.

Langer Seitenwechsel auf Agu, der über rechts Richtung Grundlinie marschiert. Der Ball rutscht ihm unter dem Fuß durch bei der Annahme, Chance verpufft.

Aber die entschärft der VfL gemeinschaftlich.

Prompt geschrieben, schon versuchen sie es mal aus der Distanz. Noch abgefälscht zur Ecke.

Rizespor mit dem langen Ball, aber der geht ins Niemandsland. Der Gegner beschränkt sich auf wenig.

Ballgewinn VfL, Alvarez sucht die Lücke für den Pass auf Riemann, aber ein Gegenspieler ist dazwischen.

Und dann geht es wieder schnell, aber in letzter Konsequenz ist Schiller zur Stelle und klärt.

Riemann bringt sie, in der Mitte ist Danneberg wohl etwas zu intensiv im Zweikampf mit dem Torwart, es gibt Freistoß für Rizespor.

Danneberg erobert den Ball, der VfL dreht auf, Alvarez tritt an, findet keine Anspielstation und zieht einfach mal ab. 20 Meter, noch abgefälscht, der Torwart mit einer Glanzparade zur Ecke.

Und der führt auch direkt aus. Da fehlten Zentimeter zum rechten Pfosten.

Trapp nicht zu vergessen.

Agu gefoult, Freistoß VfL, eine gute Alvarez-Entfernung, aber auch Heider steht bereit.

Der VfL beißt sich bislang die Zähne an der Abwehr des türkischen Erstligisten aus.

Wieder geklärt, Riemann mit dem zweiten Anlauf über links, aber wieder ist Rizespor aufmerksam im eigenen Strafraum.

Heider hat die Seiten gewechselt, kommt wie eben beim Schuss wieder über rechts. Dieses Mal flankt er, aber Rizespor ist mit dem Kopf dazwischen, bevor Riemann an den Ball kommt. Ecke.

Und die Flanke von Riemann kommt zu nah ans Tor, der Keeper fängt sie vor Girth ab.

Taffertshofer wird hinten gefoult, der VfL führt den Freistoß schnell aus, der Ball kommt zu Heider, dessen 16-Meter-Schuss zur Ecke abgefälscht wird.

Wir haben in der Zwischenzeit mal überschlagen: Rund 70 bis 80 Zuschauer dürften hier als Zaungäste im wahrsten Sinne des Wortes dabei sein.

Heider mit der nächsten Flanke, aber Alvarez ist zu klein und verliert in der Strafraummitte das Kopfballduell.

Zwei schnelle Pässe, dann ist Rizespor wieder durch die VfL-Abwehr durch, Nummer 94 schießt, Kühn taucht ab und hält.

Alvarez führt aus, Nummer 17 klärt per Kopf. Dercho mit dem zweiten Anlauf, Einwurf nahe der Eckfahne auf der anderen Seite.

Nächster Vorstoß von Agu, der einen Freistoß nahe der Eckfahne herausholt.

Agu mit der Flanke in die Mitte, Nummer 17 gewinnt das Kopfballduell gegen Girth.

Heider erst hinten aufmerksam, dann treibt er den Ball nach vorne, aber in der Mitte ist keiner, der den Ball abnimmt.

Riemann mit dem Pass in die Schnittstelle, der etwas zu lang ist für Agu. Agu startet durch, kriegt den Ball aber erst hinter der Torauslinie und wird dann vom Maschendraht-Ballfangzaun abgebremst.

Den langen Einwurf von Agu klärt Rizespor mit dem Kopf, der VfL bekommt einen zweiten Anlauf über links, aber Dercho kommt nicht am Gegner vorbei. Am Ende kommt ein Abstoß für den Gegner dabei heraus.

Trapps Abwehraktion leitet den VfL-Konter ein, Riemann startet rechts durch, legt in die Mitte, wo Girth aus kurzer Distanz mit der Brust zum Ball geht, aber Rizespors Keeper hat das geahnt, macht den Winkel zu und schnappt sich den Ball.

Jetzt Handspiel von Alvarez angepfiffen, Videobeweis gibt es leider nicht, aber eine eher fragliche Entscheidung.

Und Rizespor kontert eiskalt, 0:2.

Der lange Ball kommt nach vorne, Rizespors Torwart kommt raus, Heider beklagt sich lautstark beim Linienrichter über ein Handspiel, aber das wird nicht gepfiffen.

Foul an Girth, Freistoß VfL in der eigenen nahe der Mittellinie.

Agus Pass in die Mitte wird abgefangen, Rizespor kontert links über Nummer 18, aber in der Mitte hat Schiller aufgepasst und stoppt den Angriff.

Abschluss von Riemann, Rizespors Keeper ist auf dem Boden, hält den Ball fest.

Seitenwechsel von Rizespor, Riemann spritzt dazwischen, aber Rizespor holt sich den Ball zurück.

Langer Ball von Schiller auf Heider auf der linken Seite, aber dann ist kein Durchkommen. Der VfL erhöht den Druck.

Heider mit dem guten Vorstoß, er setzt Girth ein, der an Nummer 3 nicht vorbeikommt, aber Einwurf VfL.

Taffertshofer im Zweikampf im Mittelfeld, der Schiedsrichter pfeift schnell, sonst hätte Agu Platz gehabt.

Der VfL ist schnell um Korrektur bemüht, Alvarez will Riemann auf rechts bedienen, aber der Ball ist etwas zu lang.

0:1 - Derchos Ballverlust in der Vorwärtsbewegung führt zum Gegenangriff. Der VfL greift nicht an, in der Mitte muss ein Rizespor-Spieler nur den Fuß hinhalten

Offensiv rücken Heider und Riemann mit nach vorne, Alvarez lässt sich ins Zentrum fallen, aber so viele offensive Momente des VfL haben wir hier noch nicht gesehen.

Und jetzt liefern wir mal den VfL nach: Kühn - Agu, Schiller, Trapp, Dercho - Riemann, Danneberg, Taffertshofer, Heider - Girth, Alvarez

Flanke in die Mitte, Schiller ist mit dem Kopf dazwischen, Kühn pflückt sich den Ball.

Erster echter Angriff von Rizespor über die rechte VfL-Seite, aber in der Mitte passt der VfL auf.

Und das Spiel läuft. Der VfL spielt zuerst auf die Ostsüdost-Kurve. Rizespor hat angestoßen.

Pflichtbewusst winken die Spieler Richtung Zuschauer. Spärliche Resonanz, aber auf der Gegengerade verläuft auch nur eine Straße.

...und da kommen sie. Der VfL heute ganz in Weiß, Rizespor in Blau.

Die Schiedsrichter sind schon mal auf dem Feld...

Im Tor wird Philipp Kühn stehen. Nils Körber absolviert gerade ein Laufprogramm, Laurenz Beckemeyer sitzt auf der Ersatzbank.

Auch auf der Bank des VfL wird wohl improvisiert. Die Erkenntnisse reichen davon, dass mit elf Spielern gespielt wird, im Ballbesitz im 4-3-3, gegen den Ball im 4-4-2. Das Personal? Von A wie Álvarez bis T wie Taffertshofer. Wir warten also bis zum Anpfiff, bevor wir verlässliche Informationen liefern können.

Das hier ist der Kader von Rizespor, abfotografiert vom abfotografierten Spielbericht. Wie gesagt: leichte Improvisation heute.

So, der Tickermann hat seinen Platz auf der leicht erhöhten, gefliesten Terrasse hinter einem Maschendrahtzaun bezogen. Der Hotspot ist eingerichtet. Hier wird heute ein bisschen improvisiert.