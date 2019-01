Osnabrück Die Veranstalter vom SV Hellern hatten sich von der Teilnahme des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück beim 12. Solarlux-Hallenfestival einiges erhofft. Ihre Erwartungen wurden letztendlich übertroffen– nicht nur, weil sich die Lila-Weißen mit attraktivem Fußball den Titel sicherten.

„Mehr geht einfach nicht“, schwärmte Festival-Organisator Andree Schmeier nach dem Turnier und überschlug sich anschließend mit Superlativen: „Fußballerisch war es das beste Turnier der Geschichte, die Stimmung war überragend und die Zuschauerzahlen einfach traumhaft.“ Mit 700 Besuchern war das Festival zum ersten Mal in der zwölfjährigen Geschichte ausverkauft, was vor allem am VfL lag, der zahlreiche Anhänger in die Ballsporthalle nach Hellern zog. Rund 150 VfL-Fans sorgten auf der Tribüne mit zahlreichen Fahnen und einem riesengroßen Schal, der vor dem Block gespannt war, optisch für ein eindrucksvolles Bild und verwandelten die Halle durch lautstarke Unterstützung zeitweise in einen Hexenkessel. „Dass die Stimmung hier so überragend ist, hätte ich nie gedacht. Das macht schon wieder richtig Spaß“, meinte VfL-Trainer Daniel Thioune, der die sportliche Verantwortung zwar an seinen Co-Trainer Merlin Polzin abgab, das Turnier aber den ganzen Tag über zusammen mit Sportdirektor Benjamin Schmedes vom Rand aus beobachtete.

Zu sehen bekam er dabei einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft, die als klassenhöchstes Team seiner Favoritenrolle gerecht wurde und im Finale mit 5:1 gegen die U23 des niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen siegte. „Vom Sportlichen her haben die Jungs alle Vorgaben erfüllt“, zeigte sich Polzin zufrieden. Auch wenn er den sportlichen Stellenwert des Turniers für den Drittliga-Spitzenreiter nicht überbewerten wollte, sah er den Pokal als gutes Omen zum Jahresauftakt: „Wir wollen in allen Wettbewerben maximal erfolgreich sein. Das gilt also auch für Hallenturniere.“

In das gleiche Horn stieß Stürmer Steffen Tigges, der sich mit acht Treffern die Torjägerkanone sicherte und von den teilnehmenden Mannschaften zudem zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde: „Wir wollen einfach immer alles raushausen und hatten dementsprechend von Beginn an den Ehrgeiz, auch diesen Titel zu gewinnen.“ Ganz im Sinne des Teamgedankens wollte er dabei seine persönlichen Auszeichnungen gar nicht in den Vordergrund stellen. Gleiches galt für Keeper Philipp Kühn, der zum besten Torwart gewählt wurde, die Trophäe jedoch schnell an die Seite stellte und nach dem Turnier lieber ausgiebig mit der Mannschaft und den Fans den ersten Titel der Saison feierte. „Die Jungs haben sich richtig gut verkauft“, freute sich Sportdirektor Schmedes und erinnerte an die große Bürde: „Von einem Drittligisten erwartet ja jeder mindestens den Sieg bei so einem Turnier.“

Feiern durfte auch Gastgeber SV Hellern, der es als klassentiefstes Team als einzige Mannschaft schaffte, den Lila-Weißen Punkte abzunehmen. Im letzten Gruppenspiel ließen sich die Hellboys von einem 0:2-Rückstand gegen den haushohen Favoriten nicht beirren und kam durch einen schönen Treffer von Dominik Derewonko zum Anschluss. Eine Minute vor dem Ende erkämpfte sich Michel Rensen dann im VfL-Strafraum den Ball und drückte ihn zum 2:2-Endstand über die Linie. „Gegen den VfL zu treffen, war natürlich immer ein Traum. Als es dann passiert ist, war ich aber ein wenig perplex und wusste gar nicht, was ich tun soll“, erzählte Rensen und holte sich im gleichen Moment ein Lob vom vorbeilaufenden Thioune ab, der dem 22-Jährigen auf die Schulter klopfte und meinte: „Stark gemacht“.

Das eigene Tor und der Punktgewinn über den VfL tröstete so auch darüber hinweg, dass es mit dem Einzug ins Halbfinale nicht klappte. Mit dem dritten Platz in der Gruppe und einem ausgeglichenen Torverhältnis konnte der Bezirksligist dennoch mehr als zufrieden sein. „Das war einfach ein grandioses Erlebnis mit der Kulisse und den Gegnern. Da können wir nur strahlen“, meinte Rensen und bediente sich dann auch noch am Wortschatz von Schmeier: „Mehr geht einfach nicht für uns.“

Das wiederum revidierte Schmeier wenig später aber doch noch. „Ein wenig Steigerungspotenzial ist doch noch vorhanden: Nächstes Jahr muss ein Zweitligist kommen, um den Titel zu verteidigen“, wünschte der Organisator dem VfL zum Schluss noch den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

