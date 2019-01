VfL-Mitglieder beraten am Sonntag über Satzungsänderungen MEC öffnen

Im VIP-Raum der Bremer Brücke beraten die Mitglieder des VfL Osnabrück am Sonntag über Satzungsänderungen. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Der VfL Osnabrück nimmt den dritten Anlauf, um seine Satzung zu ändern. Getagt wird an diesem Sonntag ab 11 Uhr im VIP-Raum des Stadions an der Bremer Brücke. Einlass für die Mitglieder ist ab 10.30 Uhr an der Geschäftsstelle.