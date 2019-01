Osnabrück. Mit einem Überraschungs-Transfer will der VfL Osnabrück offenbar ein Zeichen setzen und seine Aufstiegsambitionen unterstreichen: Der Spitzenreiter der 3. Liga steht kurz vor der Verpflichtung des Stürmers Benjamin Girth vom Zweitligisten KSV Holstein Kiel. Offiziell bestätigt ist der Transfer von keinem der beiden Vereine.

Vermutlich ist es ein Ausleihgeschäft, denn Girths Vertrag in Kiel läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Sein Pflichtspieldebüt könnte der Stürmer am 26. Januar im Heimspiel gegen seinen Exclub SV Meppen geben.

Nur drei Startelf-Einsätze in Kiel

Der 26-Jährige Stürmer war im Sommer 2018 für eine Ablöse von 400000 Euro vom SV Meppen nach Kiel gewechselt. Dort kam der gebürtige Magdeburger nicht wie erhofft zum Zug: Nach drei Startelf-Nominierungen und vier Einwechslungen wurde Girth seit Ende Oktober nicht mehr eingesetzt; bis dahin hatte er zwei Tore erzielt.

Zweitbester Torschütze der 3. Liga 2017/18

Auf sich aufmerksam gemacht hatte Girth in den beiden Spielzeiten zuvor in Meppen: 2016 vom KSV Hessen Kassel gekommen, war er mit 20 Toren am Titelgewinn der Emsländer in der Regionalliga Nord und am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt. In seinem ersten Drittligajahr war Girth erneut einer der Meppener Leistungsträger und mit 19 Treffern der zweitbeste Torschütze der Liga hinter dem Wehener Manuel Schäffler (22).

Holstein Kiel zahlte 400000 Euro Ablöse an Meppen

Trotz aller Anstrengungen und eines laufenden Vertrags gelang es dem Aufsteiger nicht, den umworbenen Stürmer zu halten; Girth entschied sich für die KSV Holstein, bei der er einen Vertrag bis 2021 unterschrieb. Nachdem die Kieler vor Weihnachten den Weg zu einem Winter-Wechsel auf Leihbasis geöffnet hatten, interessierten sich mehrere Clubs für Girth.

Ausgebildet beim 1. FC Magdeburg – über Plauen und Kassel nach Meppen

Girths Heimatverein ist der Magdeburger SV Börde, ausgebildet wurde das Talent im Leistungszentrum des 1. FC Magdeburg. Im letzten A-Jugendjahr wechselte er zu RB Leipzig, wo er bis 2011 in der 2. Mannschaft spielte. Nach einem Jahr beim VFC Plauen (Regionalliga Nordost, 15 Tore in 25 Spielen) verpflichtete ihn der KSV Hessen Kassel, für den er zwischen 2014 und 2016 in der Regionalliga Südwest 15 Treffer in 58 Partien erzielte.