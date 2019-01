München. Er war Publikumsliebling und Torjäger – und er brachte dem VfL Osnabrück eine Ablöse von 400000 Euro ein. Für das Jahr 2019 hat der Mann, den sie auch an der Bremer Brücke nur „Otschi“ nannten, zwei Ziele: den Aufstieg in die 3. Liga. Und die Teilnahme am Afrika-Cup.

Derzeit genießt Kwasi Okyere Wriedt den Urlaub mit drei Freunden in Kalifornien. Der Lohn für eine starke Vorrunde in der Regionalliga Bayern: Mit 13 Treffern und sechs Vorlagen hat der 1,88 Meter große Spieler zur Tabellenführung der U23 des FC Bayern München beigetragen.

Leitwolf der Bayern: Ex-VfLer Nicolas Feldhahn

„Ich sehe uns auf einem guten Weg, wir können zufrieden sein“, sagt Wriedt, „auf meine Statistiken lege ich nicht allzu viel Wert – wichtig ist, dass ich der Mannschaft helfen kann.“ Der Aufstieg in die 3. Liga ist das erklärte Ziel der Mannschaft, die von Holger Seitz trainiert wird und deren Leitwolf der Ex-Osnabrücker Nicolas Feldhahn ist.

Die kleinen Bayern können für die Aufstiegsspiele planen

Nach 20 Spieltagen sind sie Spitzenreiter, mit 44 Punkten gleichauf mit dem VfB Eichstätt. Der Vorjahresneuling aus der Region Ingolstadt ist die Überraschungsmannschaft, aber kein Konkurrent des FCB im Titelrennen: Denn der Club hat bereits seinen Verzicht auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga erklärt.

Kampf um den Platz in der 3. Liga gegen VfL Wolfsburg?

Somit können die Bayern für die Qualifikation planen, denn der Tabellendritte FC Schweinfurt 05 hat – bei zwei Spielen mehr – neun Punkte Rückstand. Der Gegner Ende Mai wird der Meister der Regionalliga Nord sein; nach jetzigem Stand die U23 des VfL Wolfsburg.

Wriedts Ablöse stopfte das Finanzloch des VfL

Aus der Regionalliga Nord war Wriedt im Sommer 2016 nach Osnabrück gekommen, beim Lüneburger SK hatten Joe Enochs und Lothar Gans den schnellen Stürmer mit dem guten Ballgefühl entdeckt. Nach zwölf Toren fiel er den Bayern auf und war nicht zu halten: Die Ablöse von 400000 Euro half dem VfL, das Loch der Saison zu stopfen.

„Otschi“ hält Kontakt zu Dercho, Renneke und Alvarez

„Das Jahr in Osnabrück hat mir sehr geholfen, und ich verfolge den Weg des VfL, so gut es geht“, sagt Wriedt, der mit Alexander Dercho, Bashkim Renneke und Marcos Álvarez regelmäßig Kontakt hat. Bei nächster Gelegenheit will „Otschi“ bei einem Spiel an der Bremer Brücke zuschauen: „Ich freue mich sehr, dass die Mannschaft oben mitspielt.“

Anzeige Anzeige

„Ich bin Führungsspieler und übernehme Verantwortung“

Obwohl er nun eine Klasse tiefer spielt, sieht Wriedt den Wechsel als einen Schritt nach vorn. „Ich bin vorangekommen: Ich bin jetzt ein Führungsspieler und übernehme in unserer Mannschaft Verantwortung. Und ich bin als Person reifer und selbstständiger geworden.“

Zwei Einsätze bei den Profis des FC Bayern

Sein Vertrag läuft bis 2020, danach ist für ihn alles offen: „Darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken.“ Was er kann, hat er nicht nur in der Regionalliga gezeigt: In seinem ersten Bayern-Jahr trainierte er regelmäßig mit den Profis, kam in der Bundesliga und im DFB-Pokal zu einem Einsatz und stand mehrfach bei Bundesligaspielen im Kader der Profis.

Debüt in der Nationalmannschaft von Ghana

Und für den in Hamburg geborenen Sohn ghanaischer Eltern wurde ein Traum wahr: Am 30. Mai 2018 gab er beim 2:0 gegen Japan in Yokohama sein Debüt in der Nationalmannschaft Ghanas. „Das war mein schönstes Erlebnis“, sagt Wriedt, der die Sprache seiner Heimat spricht, das Land kennt und die Kultur schätzt. Mitte Juni beginnt der Afrika-Cup, der erstmals im Sommer und erstmals mit 24 Teams (bisher: 16) stattfindet. Da will er dabei sein. Wenn möglich, als Aufsteiger.