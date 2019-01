Hagen. Der VfL Osnabrück trauert um einen langjährigen Mitarbeiter: Kurt Standfuß war von 1984 bis 1992 Physiotherapeut der Profimannschaft in der 2. Bundesliga. Er ist im Alter von 67 Jahren in Hagen verstorben.

Masseure von Fußballmannschaften sind ganz selten nur Masseure, sondern oft ein wichtiger Faktor für Zusammenhalt und Betriebsklima. Das galt insbesondere für Kurt Standfuß, der von 1984 bis 1992 als Physiotherapeut die Profis des VfL Osnabrück betreute.

Der Hagener hatte sich zuvor in der Sportszene der Region einen guten Namen gemacht – unter anderem beim Bersenbrücker Leichtathletikkreis (BLK), wo er mit VfL-Mannschaftsarzt Siegfried Sonneck tätig war. Der empfahl den ehrgeizigen, stets froh gelaunten Standfuß dem Zweitligisten.

In den Jahren hoher Personalfluktuation war Standfuß eine Konstante im Betreuerteam. Die Zeit mit der Mannschaft, die nach dem Wiederaufstieg 1985 unter Rolf Grünther zu einem Spitzenteam der 2. Bundesliga wurde, war für ihn die schönste; bei den regelmäßigen Fünf-Jahres-Treffen war er selbstverständlich dabei.

Beim nächsten Wiedersehen von Paul Linz, Ralf Heskamp, Neale Marmon und Co. wird Kurt Standfuß fehlen: Er verstarb im Alter von 67 Jahren am 1. Dezember 2018 in Hagen.