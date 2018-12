Osnabrück Wohl nie hat ein Torwart einen so spektakulären Einstand beim VfL Osnabrück gegeben wie Werner Kamper. Im Pokalspiel auf der Lohmühle wehrte der 1971 verpflichtete Schlussmann beim Elfmeterschießen drei Lübecker Versuche ab, sicherte so den Sieg. Nun ist der langjährige VfL-Torwart im Alter von 75 Jahren verstorben.

Nur 20 Tore kassierte er in seiner ersten Saison, er beeindruckte mit Ausstrahlung und war ein Vertreter des sachlichen Torwartspiels. Vor dem VfL hatten sich auch Bundesligisten um den Mann bemüht, der mit Jülich 1910 dreimal Deutscher Amateurmeister geworden war.

Doch Werner Kamper wollte nie nur auf die Karte Fußball setzen, gab dem Studium der Maschinenbautechnik den Vorrang. Obwohl in seiner Zeit beim VfL die Professionalisierung voranschritt, arbeitete er als Maschinenbautechniker, erst bei Kromschröder, später bei Lemförder Metall.

Sein Ehrgeiz und seine Klasse litten darunter nicht; er war Stamm- und Führungsspieler, der seine Meinung im Interesse der Mitspieler vertrat. Nach dem Ende seiner VfL-Zeit spielte er vier Jahre für RW Damme, ehe der A-Lizenz-Inhaber eine erfolgreiche Karriere als Trainer im gehobenen Amateurfußball begann. Nach 16 Jahren mit den Stationen VfL Kloster Oesede, SF Lotte, BW Merzen, TuS Bersenbrück und Eintracht Rulle ging er in den fußballerischen Ruhestand.

Vor 16 Jahre erkrankte er schwer, seit zehn Jahren lebte Werner Kamper in einem Pflegeheim, liebevoll betreut von seiner Frau Käthi und seinen Söhnen Frank und Marc, die die als Torhüter bei BW Hollage spielten. Am 18. Dezember 2018 ist Werner Kamper, geboren am 14. August 1943, im Alter von 75 Jahren verstorben.