Osnabrück. Die Länderspielpause ist beendet, endlich geht es für den VfL wieder um Liga-Punkte. Die Anhänger müssen nicht weit fahren: Um 14 Uhr wird das Derby bei den Sportfreunden Lotte angepfiffen.

Live dabei: Sie können heute nicht in Lotte sein? Kein Problem. Wir sind vor Ort – und informieren wie gewohnt via Liveticker. Klicken Sie hier.

Glückwunsch! Zwei ehemalige Osnabrücker Spieler mit allerdings kurzer lila-weißer Vergangenheit feiern heute Geburtstag. Ein rundes Jubiläum begeht Ulrich Büscher. Er wird 60 Jahre alt. Büscher wurde kurz nach Beginn der Saison 1978/79 von Arminia Bielefeld an den VfL ausgeliehen. Er bestritt 20 Spiele in der 2. Liga und kehrte nach der Saison zur Arminia zurück.

Harald Wiesler wird heute 62 Jahre alt. Der gebürtige Schwarzwälder bekam 1977 einen Zweijahresvertrag, erfüllte aber nicht die Erwartungen. Er bestritt bis 1979 nur 23 Spiele in der 2. Liga Nord.

Fanshop: Nach dem Ausrüsterwechsel bekommt der Fanshop an der Bremer Brücke einen Puma-Anstrich. Der Laden am Stadion bleibt deshalb nun bis zum 22. Oktober geschlossen. Das gesamte Fanartikel- und Ticket-Sortiment ist dauerhaft im Online-Shop unter www.vfl.de/shop und im L&T-Sporthaus (ausgenommen Auswärts-Tickets) erhältlich. Die Neueröffnung des Fanshops an der Bremer Brücke ist für Dienstag, 23. Oktober, geplant.

Karten für das Spiel in Braunschweig: Für die Partie bei der Eintracht (26. Oktober, 19 Uhr) sind nur noch Sitzplätze zum Preis von 20 Euro erhältlich. Das von der Eintracht zur Verfügung gestellte Stehplatzkontingent ist restlos ausverkauft. Die VfL-Fanabteilung hat darüber hinaus am Mittwoch mitgeteilt, dass der Fanbus zum Niedersachsen-Derby komplett ausgebucht ist. Ein weiteres Fahrzeug ist nicht in Planung.

Weitere Kartenangebote: Auch für das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am 5. November und das Frauen-Länderspiel Deutschlands gegen Italien (10. November) sind bereits Tickets erhältlich.

Nikolaus-Aktion: Am 6. Dezember ist Nikolaus, zwei Tage später bestreitet der VfL Osnabrück am 8. Dezember um 14 Uhr gegen den SV Wehen Wiesbaden sein letztes Heimspiel 2018. Mit der Unterstützung eines Partners lädt der VfL 300 Personen auf die Nordtribüne ein. Wem soll der VfL etwas Gutes tun? Wer hat die Unterstützung verdient? Wen sollen die Lila-Weißen zum letzten Brückentag vor Weihnachten einladen? Alle Fans und Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Vorschläge per E-Mail an ticketing@vfl.de einzureichen.

