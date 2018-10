Osnabrück. Der Tag vor dem Nachbarschaftsduell in Lotte: VfL-Coach Daniel Thioune bittet zum Abschlusstraining, während der ehemalige Spieler Mario Laubinger Geburtstag feiert.

Training: VfL-Coach Daniel Thioune bittet heute um 14 Uhr zur abschließenden Übungseinheit vor dem Spiel am Samstag in Lotte.

Glückwunsch! Mario Laubinger feiert heute seinen 57. Geburtstag. Der gebürtige Osnabrücker wurde fußballerisch groß beim Spielverein 16. Er war eines der ersten Talente, die seit Ende der 1970er-Jahre von der Blumenhalle zum VfL kamen. Laubinger machte als torgefährlicher, technisch starker Stürmer in der A-Jugend des VfL auf sich aufmerksam. Am 1. September 1979 wurde er von Trainer Gerd Bohnsack beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen überraschend als Debütant aufgeboten. In dieser Partie erzielte er das Tor zum 2:0-Endstand. Seine Veranlagung unterstrich er als Führungsspieler und Torjäger bei den Amateuren des VfL. Laubinger schaffte aber nicht den Durchbruch in der Profimannschaft. Er gehörte dennoch bis 1983 zum Kader. Insgesamt bestritt er acht Zweitliga-Spiele.

Fanshop: Nach dem Ausrüsterwechsel bekommt der Fanshop an der Bremer Brücke einen Puma-Anstrich. Der Laden am Stadion bleibt deshalb nun bis zum 22. Oktober geschlossen. Das gesamte Fanartikel- und Ticket-Sortiment ist dauerhaft im Online-Shop unter www.vfl.de/shop und im L&T-Sporthaus (ausgenommen Auswärts-Tickets) erhältlich. Die Neueröffnung des Fanshops an der Bremer Brücke ist für Dienstag, 23. Oktober, geplant.

Karten für das Spiel in Braunschweig: Für die Partie bei der Eintracht (26. Oktober, 19 Uhr) sind nur noch Sitzplätze zum Preis von 20 Euro erhältlich. Das von der Eintracht zur Verfügung gestellte Stehplatzkontingent ist restlos ausverkauft. Die VfL-Fanabteilung hat darüber hinaus am Mittwoch mitgeteilt, dass der Fanbus zum Niedersachsen-Derby komplett ausgebucht ist. Ein weiteres Fahrzeug ist nicht in Planung.

Weitere Kartenangebote: Auch für das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am 5. November und das Frauen-Länderspiel Deutschlands gegen Italien (10. November) sind bereits Tickets erhältlich.

Nikolaus-Aktion: Am 6. Dezember ist Nikolaus, zwei Tage später bestreitet der VfL Osnabrück am 8. Dezember um 14 Uhr gegen den SV Wehen Wiesbaden sein letztes Heimspiel 2018. Mit der Unterstützung eines Partners lädt der VfL 300 Personen auf die Nordtribüne ein. Wem soll der VfL etwas Gutes tun? Wer hat die Unterstützung verdient? Wen sollen die Lila-Weißen zum letzten Brückentag vor Weihnachten einladen? Alle Fans und Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Vorschläge per E-Mail an ticketing@vfl.de einzureichen.

Anzeige Anzeige

Die nächsten Termine: