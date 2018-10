Köln. „Mach et jot“ schrieb der Fußball-Drittligist Fortuna Köln am Montagmorgen auf Twitter zu einem Bild von Uwe Koschinat. Nach sieben Jahren in der Südstadt hat der Trainer Abschied von dem Club genommen, den er 2011 in der Regionalliga übernommen hatte und 2014 in die 3. Liga führte und dort etablierte. Beim kriselnden Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat der 47-Jährige einen auch für die 3. Liga gültigen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

Die Fortuna war die erste Profitrainer-Station des Koblenzers, der das Gesicht des Vereins war. Anfang 2018 hatte der Verein den Vertrag mit dem Trainer verlängert. Dieser nutzte nun seine Ausstiegsklausel für den Fall eines höherklassigen Angebots. Die Fortuna kassierte eine Ablöse in unbekannter Höhe. „Wir bedauern es sehr, Uwe Koschinat zu verlieren. Er hat in den letzten sieben Jahren hier fantastische Arbeit geleistet und Fortuna Köln mit seiner Art geprägt“, sagte Geschäftsführer Michael W. Schwetje. Der Aufstieg 2014 werde auf ewig wesentlich mit seinem Namen verbunden sein. „Zudem hat er kontinuierlich gezeigt, dass er mit gegebenen Rahmenbedingungen eine Mannschaft zusammenstellen und führen kann, die in der 3. Liga wettbewerbsfähig ist.“ Über einen üppigen Etat verfügte Koschinat bei der Fortuna wahrlich nicht.

Beim Tabellenvorletzten der 2. Liga unterschrieb der 47-Jährige bis 2020. Sein Kontrakt ist für die ersten drei Ligen gültig. „Koschinat war bereits 2016 Kandidat bei uns. Wir sind also schon länger in Kontakt“, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier bei der Vorstellung des Nachfolgers von Kenan Kocac. Sein Debüt feiert Koschinat am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Kellerduell mit dem Tabellenletzten FC Ingolstadt 04. „Der Verein ist ein etablierter Zweitligist, der für mich den nächsten Step in meiner Trainerkarriere bedeutet“, so Koschinat. Der Zeitpunkt, „diese Herausforderung in der 2. Liga anzunehmen“, sei gekommen.

Den für Donnerstag geplanten Fantreff mit Uwe Koschinat sagte der Club am Montag ab – ein Anzeichen, dass der Wechsel wohl sehr kurzfristig zustande kam. Schnell dürfte derweil nicht die Suche nach einem Nachfolger beendet sein. „Es gibt einen Plan B in der Schublade, der umfasst mehrere Namen. Diese Liste wird nun von uns abgearbeitet“, sagte Investor und Geschäftsführer Michael W. Schwetje. Auch der neue Mann soll alle Aufgaben übernehmen, eine andere Position wie ein Sportdirektor soll nicht installiert werden. In der Gerüchteküche wird der Kölner Dirk Lottner (231 Spiele für die Fortuna) gehandelt, der den 1. FC Saarbrücken trainiert. Zum Übergang tragen Co-Trainer Andre Filipovic und Torwart-Trainer Andre Poggenborg und Christian Osebold (Medizinischer Leiter) die Verantwortung.