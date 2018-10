Münster/Osnabrück. Vor gut eineinhalb Jahren trat Malte Metzelder als Sportchef bei Preußen Münster an. Der 36-Jährige erntet derzeit die Früchte seiner Aufbauarbeit beim erfolgreich in die Saison gestarteten Fußball-Drittligisten. „Wir treiben unsere Themen gut voran“, sagt Metzelder.

Herr Metzelder, das Aus im Westfalenpokal war zuletzt ein Dämpfer, in der Liga läuft es als Tabellendritter bislang rund nach den Plätzen zehn, zwei mal neun und acht in den Vorjahren. Ist diese Momentaufnahme für Sie überraschend?

Das Ausscheiden im Pokal war eine große Enttäuschung. Gerade für uns hatte es eine hohe Bedeutung, über den Westfalenpokal in den DFB-Pokal einzuziehen. Wir müssen dies nun aus den Gliedern schütteln und uns vollends auf die Liga konzentrieren. Auch wenn die Momentaufnahme in der Liga positiv ist, bin ich immer derjenige, der den etwas weniger euphorischen Part einnimmt.

Sie verändern das Ziel jetzt also nicht von Klassenerhalt in Richtung 2. Liga?

Wir haben nie den Klassenerhalt oder eine spezielle Platzierung als offizielles Saisonziel formuliert. Mit der veränderten Kaderstruktur wollten wir versuchen, vernünftig in die Saison zu kommen und uns als Mannschaft sukzessive weiterentwickeln. 19 Punkte aus elf Spielen sind eine positive Momentaufnahme. Aber die 3. Liga zeigt Jahr für Jahr, wie dicht die Vereine sportlich beieinander sind und Tabellensprünge vollziehen können.

Genau – nach vier Spielen war Preußen Spitzenreiter, dann folgte ein Tief mit Niederlagen gegen den VfL Osnabrück, KFC Uerdingen und VfR Aalen. Zuletzt gab es zehn Punkte aus vier Spielen.

Die Leistungsdichte in der Liga ist enorm. Vermeintliche Favoriten wie die Zweitliga-Absteiger tun sich schwer, werden aber noch reinfinden. Das war in der letzten Saison ja auch nicht anders. Wir sind mit den drei Niederlagen am Stück ähnlich seriös umgegangen wie mit der kurzzeitigen Tabellenführung. In beiden Rollen ist es wichtig, alles zu investieren, um sein Potenzial am jeweiligen Spieltag möglichst weit abzurufen – und sich immer bewusst zu sein, dass die Liga kein Sprint, sondern ein Marathon ist.

Anzeige Anzeige

Alles über die 3. Liga findet sich hier >>

Welchen Anteil am Aufschwung hat der vor zehn Monaten verpflichtete Marco Antwerpen?

Der Trainer ist in einer schwierigen sportlichen Lage zu uns gekommen. Er hat schon in der vergangenen Rückrunde erfolgreich gearbeitet. Mit punktuellen Veränderungen im Kader setzt er diesen Weg nun fort. Unsere bisherige Stärke ziehen wir auch daraus, dass der Trainer seine spielerischen und mannschaftstaktischen Vorstellungen stark vermitteln kann. Seine Themen werden von der Mannschaft bislang gut umgesetzt.

Mit Uwe Koschinat verlässt ein bekannter Trainer die 3. Liga in die nächsthöhere Klasse. Mit André Schubert kam ein bekannter Name hinzu, der zuvor in der Bundesliga arbeitete. Ist die 3. Liga verstärkt im Rampenlicht der höheren Ligen?

Wenn man wie André Schubert seinen Job gerne macht, ist es eindeutig reizvoller, in der 3. Liga zu trainieren als zuzuschauen. Seine Verpflichtung und der Wechsel von Uwe Koschinat verdeutlichen, dass diese Liga eine gute Wertigkeit hat, attraktiv ist und von den höherklassigen Klubs intensiver beäugt wird, als es sich mancher vorstellt. Generell sollte die 3. Liga eine Klasse der Spieler- und Trainertalente sein. Wer hier gut arbeitet, ebnet sich den Weg nach oben.

Auch Sie beobachten die Konkurrenz. Wie haben Sie das zögerlichere Verhalten von Eintracht Braunschweig vor der Trainerentlassung empfunden?

War es wirklich zögerlich? Ich kann mir nicht anmaßen, zu vermuten, dass die Trennung zu spät erfolgt ist. Aus meiner Sicht hat sich die Eintracht die Entscheidung deshalb sehr schwer gemacht, weil sie bis zuletzt überzeugt war, dass Henrik Pedersen die Kehrtwende schafft. Ich konnte diese Rückendeckung aus der Distanz nachvollziehen. Die Eintracht ist seit dem ersten Gegenwind immer klar geblieben in ihrer Vorgehensweise.

>">Hier geht es zu unserem VfL-Osnabrück-Portal >>

Ihre Kaderzusammenstellung mit den Königstransfers René Klingenburg und Rufat Dadashov scheint trotz der schwierigen finanziellen Situation des Klubs besser gelungen als in den Vorjahren.

Wir hatten früh Klarheit über unsere eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten und haben uns ganz bewusst dafür entschieden, Spieler zum größten Teil aus unteren Ligen zu verpflichten, die zu uns passen. Wir haben unser Gehaltsgefüge angepasst und stark auf die Mentalität der Neuen geachtet. Auch unter anderen Punkten war uns wichtig, ganz genau zu hinterfragen: Was würde der Spieler mitbringen, was uns zuvor fehlte? Wir haben nun weniger ähnliche Spielertypen im Kader als in den Jahren zuvor. Wir sind jetzt erheblich variabler mit einer Mischung aus Straßenfußballern, technisch und physisch starken Spielern. Unser Kader ist homogen und zudem entwicklungsfähig.

Wie schwer fiel diese Kaderverbesserung und fällt sie zukünftig angesichts der angespannten Finanzlage?

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind ein Korsett, an das wir uns strikt halten müssen. Wenn man frühzeitig weiß, welcher Etat zur Verfügung steht, sind Einschränkungen durchaus in Ordnung. Es muss aber sein, dass wirtschaftliche Parameter eng mit sportlichem Erfolg verknüpft sind. Wir werden auch zukünftig keinerlei finanzielles Risiko eingehen, sondern uns an unsere Haushaltsplanungen halten.

Mit Simon Scherder, Max Schulze Niehues, dem ehemals für den VfL Osnabrück spielenden Jannik Borgmann, Lion Schweers, Tobias Warschewski, Niklas Heidemann sowie Cyrill Akono kommen sieben Spieler aus der eigenen Jugend. Welchen Stellenwert nimmt die Jugendarbeit bei den Preußen ein?

Unsere Leistungsmannschaften befinden sich in den höchsten Spielklassen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist unsere Nachwuchsarbeit gut. Die Chancen für Talente, sich für den Profikader zu empfehlen, sind gestiegen. Sie haben für uns einen hohen Stellenwert und wir möchten den Fokus darauf noch intensivieren. Ein Juniorenleistungszentrum zu installieren und kontinuierlich Wert auf die Durchlässigkeit nach oben zu legen, sind die nächsten Schritte.

Was gibt es Neues von den Sportfreunden Lotte? Die Antworten finden sich hier >>

Die Ultras bleiben seit Januar dem Stadion fern, weil sie mit der Ausgliederung der Profisparte fremdeln. Der Zuschauerschnitt liegt mit bislang 7381 Zuschauern dennoch ein wenig höher als zuvor.

Im Zuge der Ausgliederung war dieses Fanlager legitimerweise nicht durchgehend unserer Meinung. Doch bei der entscheidenden Abstimmung haben sich 85 Prozent der Mitglieder ausdrücklich zur Ausgliederung und damit zu professionelleren Strukturen bekannt. Wir sind immer gesprächsbereit und möchten auch für den neuen SCP werben. Ich bin aber davon überzeugt, dass man am stärksten mit guter Arbeit überzeugt. Noch ist unsere Ultraszene nicht wieder organisiert, sie steckt noch in der Orientierungsphase. Wenn wir weiter mit seriöser und guter Arbeit überzeugen, werden uns die Ultras auch wieder supporten. Der trotzdem erhöhte Zuschauerschnitt liegt neben dem sportlichen Erfolg auch an attraktiven Spielpaarungen.

Zwei Varianten in der Stadionfrage stehen im Raum: Ein Neubau in Bösensell vor den Toren Münsters oder doch der Umbau des alten, kapazitätsbegrenzten Preußen-Stadions. Welche Variante favorisieren Sie?

Der Standort im angrenzenden Bösensell kam nicht von uns, sondern von städtischer Seite auf. Wir halten diesen für sehr interessant. Er böte uns neue Möglichkeiten, die Zukunftsfähigkeit unseres Vereins zu sichern. Wir reden nicht nur von der Zuschauerkapazität, sondern auch von den Platzanlagen und der sonstigen Infrastruktur. Das ist für uns bereits ein Gegenwartsproblem. Es gibt intensive Gespräche mit der Stadt Münster und der Gemeinde Senden im Kreis Coesfeld. Zum Plan B, dem Stadion an der Hammer Straße, gibt es einen Umbaubeschluss der Stadt Münster. Dennoch würde es uns als rundum begrenztes, lärmschutzreglementiertes Stadion, das ein klares Endszenario von 20000 Zuschauern hat, nicht die erweiterbaren Perspektiven für Infrastruktur und Platzanlagen wie in Bösensell bieten.

Der sportliche Erfolg ist da, Baustellen gibt es dennoch reichlich. Ist Ihre Arbeit bei den Preußen, die sie vor gut eineinhalb Jahren antraten, vergnügungssteuerpflichtig?

Ich war ja schon als Jugendspieler hier, der den Sprung zu den Profis geschafft hat. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Die Aufgaben hier reizen mich sehr und wir haben bereits wichtige Themen vorangetrieben. Es geht hier niemanden um Profilneurosen, sondern nur um die Konkurrenzfähigkeit von Preußen Münster. Wir kommen in kleinen Schritten voran, auch das treibt uns an. Wir werden unseren Weg konsequent weitergehen.