al/steg Osnabrück. Wenn Fußball-Drittligist VfL Osnabrück am Dienstag (19 Uhr) auf der Anlage des SV Gehrde (Räbers Wiese) gegen den Oberliga-Zweiten TuS Bersenbrück testet, will VfL-Coach Daniel Thioune vorrangig den Profis Einsatzzeit geben, die in den vergangenen Wochen in der Liga nicht oder nur zeitweise zum Zuge kamen.

Mit dabei sind auch die A-Jugendlichen Sven Rüschenschmidt-Sickmann, Di Mateo Lovric, Mattes Hehr, Hakim Traoré, Georges Arthur Baya und Gianluca Przondziono. Torhüter Laurenz Beckemeyer, Nummer drei im Profikader, ist ebenfalls dabei.

Unterdessen wurde am Montag das lädierte Sprunggelenk von Kapitän Marc Heider bei einer MRT näher untersucht, „die genauen Ergebnisse stehen noch aus“, sagte Thioune am Abend. Dagegen mache Alexander Dercho weiter Fortschritte. Der Außenverteidiger habe am Montag wieder mit der Mannschaft trainiert. Die verletzten Sebastian Klaas (Oberschenkelzerrung) und Konstantin Engel (Muskelfaserriss) seien auch bei positivem Heilungsverlauf noch keine Optionen für das Spiel in Lotte. Ob Alexander Riemann (Gehirnerschütterung) wieder voll belastet werden kann, bleibt abzuwarten.

Alte Bekannte

Der Blick nach Bersenbrück: Dort wird für fünf TuS-Spieler die Testpartie am Abend zum Wiedersehen mit dem Ex-Verein: Aaron Goldmann, Malik Urner, Nicolas Eiter und Sandro Heskamp spielten schon für die damalige U21 der Lila-Weißen. Loren Dibra, der die Jugend beim VfL durchlief, wechselte in diesem Sommer in den Nordkreis. „Ich denke zwar, dass die Osnabrücker mit der zweiten Garde spielen, aber das wird ein super Test unter der Woche“, freut sich Goldmann. Auch Bersenbrücks Trainer Farhat Dahech nutzt den Test, um den Spielern eine Chance zu geben, die bisher noch nicht so viel Einsatzzeit hatten. „Es ist gut für uns, dass wir mit den Profis vom VfL konfrontiert werden“, sagt Dahech, der nach dem 3:1 gegen Spitzenreiter HSC Hannover am Sonntag lieber erst am Mittwoch gespielt hätte.