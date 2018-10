Osnabrück. Zwei Trainingseinheiten und am Abend ein Testspiel – die Profis des VfL Osnabrück werden heute mehrfach gefordert.

Training: VfL-Coach Daniel Thioune bittet vor dem heutigen Testspiel gegen Bersenbrück vorher noch um 8.45 und 15 Uhr zum Training.

Test gegen den TuS Bersenbrück: Heute Abend treten die Lila-Weißen zum nächsten Testspiel an. Die Partie gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück wird um 19 Uhr auf der Anlage des SV Gehrde (Räbers Wiese 1, Gehrde) angepfiffen. Karten kosten 5 Euro. Schüler, Frauen und Rentner zahlen 3, Kinder 2 Euro.

Fanshop: Nach dem Ausrüsterwechsel bekommt der Fanshop an der Bremer Brücke einen Puma-Anstrich. Der Laden am Stadion bleibt deshalb in der Zeit bis zum 22. Oktober weitgehend geschlossen. Er ist erst wieder vom 16. bis 18. Oktober von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Tickets und ein Basissortiment an Fanartikeln sind dann erhältlich. Auch Anmeldungen für Auswärtsfahrten werden entgegengenommen. Das Beflocken von Trikots ist jedoch nicht möglich. Das gesamte Fanartikel- und Ticket-Sortiment ist dauerhaft im Online-Shop unter www.vfl.de/shop und im L&T-Sporthaus (ausgenommen Auswärts-Tickets) erhältlich. Die Neueröffnung des Fanshops an der Bremer Brücke ist für Dienstag, 23. Oktober, geplant.

Karten gegen Lotte: Im Fanshop an der Bremer Brücke gibt es Karten für das Drittligaspiel in Lotte (20. Oktober, 14 Uhr). Das Kontingent wird allerdings knapper. Die Sitzplatztickets sind komplett vergriffen. Es gibt aktuell noch rund 800 Stehplatzkarten (12 Euro, ermäßigt 9 Euro). Bei großer Nachfrage kann das Kontingent laut VfL noch erhöht werden. Rollstuhlfahrer können sich an den VfL-Behindertenbeauftragten Hubert Bosse (h.bosse@vfl.de) wenden.

Karten für das Spiel in Braunschweig: Für das Niedersachsenderby bei Eintracht Braunschweig am 26. Oktober um 19 Uhr sind Eintrittskarten im Fanshop am Stadion verfügbar. Das Gästekontingent umfasst zunächst 1000 Stehplatzkarten, die zum Preis von 12 Euro (9 Euro ermäßigt für Schüler (Vollzeit), Studenten (bis einschließlich 27 Jahre), Auszubildende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent, Rentner, Arbeitslose) angeboten werden. Außerdem sind rund 460 Sitzplätze zum Preis von 20 Euro erhältlich. Eintracht Braunschweig erhebt einen Tageskassenaufschlag, insofern lohnt sich auch hier der Vorverkauf.

Weitere Kartenangebote: Auch für das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am 5. November und das Frauen-Länderspiel Deutschlands gegen Italien (10. November) sind bereits Tickets erhältlich.

Nikolaus-Aktion: Am 6. Dezember ist Nikolaus, zwei Tage später bestreitet der VfL Osnabrück am 8. Dezember um 14 Uhr gegen den SV Wehen Wiesbaden sein letztes Heimspiel 2018. Mit der Unterstützung eines Partners lädt der VfL 300 Personen auf die Nordtribüne ein. Wem soll der VfL etwas Gutes tun? Wer hat die Unterstützung verdient? Wen sollen die Lila-Weißen zum letzten Brückentag vor Weihnachten einladen? Alle Fans und Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Vorschläge per E-Mail an ticketing@vfl.de einzureichen.

Die nächsten Termine: