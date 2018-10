Das war der Liveticker vom Spiel des VfL Osnabrück gegen Werder Bremen, vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Abend! Mehr zum Spiel lesen Sie gleich noch auf noz.de sowie in den weiteren digitalen und morgen auch in den gedruckten Produkten der NOZ Medien. Wir wünschen schon mal ein schönes Wochenende!

Es war ein unterhaltsames Duell, das in Bremen einen verdienten Sieger findet. Der VfL nimmt sicher einiges mit aus diesem Spiel. Der Auftritt war nicht schlecht und das Ergebnis deutlich besser als das 0:6 gegen Dortmund.

Ouahims Zuspiel auf Alvarez wird noch abgelenkt - und findet deshalb Alvarez. Der bleibt aber in der Werder-Abwehr hängen.

Langer Ball des VfL, Agu will dann im Strafraum noch nach außen auf Farrona Pulido legen, aber der steht im Abseits. Da hätte es Agu auch selbst versuchen können...

Alvarez führt schnell aus, Agu flankt, aber der Ball findet keinen Abnehmer in der Mitte.

Gute Kombination, Farrona Pulido flankt und Alvarez kommt zentral zum Kopfball, bringt den aber am langen Pfosten vorbei. Der war schwerer nicht zu machen als ins Tor zu bringen.

Ouahim dribbelt sich durch, flankt auf Tigges, der per Kopf zu Blacha ablegt. Der Schuss wird zur Ecke geblockt.

Seit der Auswechslung von Schiller führt übrigens Danneberg in der Dreierkette zentral Regie.

Danneberg hält den Fuß in den Ball, der dann auf der VfL-Bank einschlägt. Keine Verletzten, die Reaktionsfähigkeit im VfL-Funktionsteam ist gut.

Werder war zuletzt nicht so überlegen, führt jetzt aber doch.

Die Flanke kommt von links, ist lange in der Luft, trotzdem setzt sich Osabutey knapp fünf Meter vor dem Tor im Luftduell durch. Der Kopfball fliegt über Kühn hinweg und senkt sich ins Netz.

Beim VfL ist Farrona Pulido für Amenyido gekommen in der Unterbrechung eben.

Álvarez versucht den ersten Zweikampf gegen Bünning per Hackentrick, holt immerhin eine Ecke raus.

Und der VfL kontert. Renneke tritt an, zieht ab, aber wird geblockt.

Werder mit dem Vorstoß in den Strafraum, aber Möller klärt.

Krasniqi und Amenyido kommen über links, Letzterer darf am 16er entlang laufen, kommt aber nicht zum Abschluss. Er hat das Auge für Renneke, der aus dem Hintergrund kommt, flach abzieht und ins kurze Eck trifft - 1:1.

Der VfL also jetzt mit Dreierkette (Möller, Schiller, Trapp) in der Defensive.

Trapp, der sich eben Richtung Mittelfeld orientiert hatte, ist schon wieder auf dem Rasen. Auch Tim Möller wärmt sich auf für einen Einsatz in der zweiten Halbzeit.

Krasniqi verliert den Ball, aber Renneke hat aufgepasst, nimmt Kruse den Ball ab und legt ihn dann per Hacke in die Mitte zum Mitspieler - Szenenapplaus.

Werder will kombinieren, Pizarro steht im Abseits.

Heider sitzt am Boden und wird gleich behandelt.

Langer Ball in die Spitze, wo Klaassen durchgestartet ist, aber Schiller gewinnt den intensiven Zweikampf im Strafraum.

Werder gibt hier weiter den Ton an. Moisander schickt Friedl, aber die Fahne geht hoch - Abseits.

Werder in Überzahl, Klaassen will die scharfe flache Hereingabe aufs Tor lenken, aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei.