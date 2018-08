Einen Tag durchschnaufen dürfen (von links) Ulrich Taffertshofer, Marcos Álvarez, Manuel Farrona Pulido und David Blacha vom VfL Osnabrück nach dem 2:2 gegen 1860 München. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Was für ein Krimi! Nach dem 2:2 in letzter Minute gegen den TSV 1860 München haben die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück an diesem Donnerstag Zeit zur Regeneration, bevor am Samstag die englische Woche in Großaspach fortgesetzt wird.