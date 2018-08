Osnabrück. Am kommenden Mittwoch, 15. August (19 Uhr), muss Fußball-Drittligist VfL Osnabrück beim Regionalligisten VfL Oldenburg antreten. Voraussichtlich ab Ende dieser Woche gibt es für Gästefans Karten.

Wie der VfL am Mittwoch mitteilte, haben die Lila-Weißen 450 Tickets für die Partie im Hans-Prull-Stadion zur Verfügung gestellt bekommen. Sie sind ab sofort und noch bis zum kommenden Montag (13. August, 18 Uhr) im Fanshop am Stadion an der Bremer Brücke erhältlich. Erhältlich sind 50 Sitzplatzkarten (14 Euro), 300 Stehplatztickets (9 Euro) und 100 ermäßigte Stehplatztickets (6 Euro), wie der VfL mitteilt. Bei entsprechender Nachfrage soll es an der Tageskasse in Oldenburg weitere Tickets für VfL-Fans geben.