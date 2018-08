Was für ein Spiel. Das Stadion steht kopf. Der VfL hat sich noch ein 2:2 verdient und erkämpft. Gleich mehr hier auf noz.de. Bis später.

Meine Güte, was ist hier denn los: Álvarez verwandelt den Freistoß direkt zum 2:2. Wahnsinn!!

Hier sitzt fast keiner mehr, das VfL-Publikum möchte den Ausgleich am liebsten ins Tor schreien...

Was für ein Spiel. Was für ein Spielfilm. Die Rote Karte war wohl berechtigt, man konnte sie geben.

Rot für Schiller, der nach einem Fehlpass von Trapp den Löwen Bekiroglu mit einer Notbremse stoppen muss. Der Verteidiger wird trotzdem mit Applaus in die Kabine verabschiedet.

Farrona Pulido spielt den Ball volley in den 16er, findet aber keinen Abnehmer.

Strittige Szene: Grimaldi springt im Löwen-Strafraum beim Abwehrversuch der Ball an die Hand. Schiedsrichter Ittrich lässt aber weiterspielen. Die Bremer Brücke wird zum Tollhaus.

Freistoß für den VfL am 16er: Blacha gibt hoch hinein auf Álvarez, der volley abzieht - und den Ball nicht richtig trifft.

Was für ein Paukenschlag gleich nach der Pause: Langer Freistoß auf Grimaldi, der von Schiller nicht genügend gestört wird. Grimaldi legt ab auf Lorenz, der eiskalt ins lange Eck einschiebt.

Der Applaus ist durchaus berechtigt. Der VfL hätte aus seiner Dominanz in den ersten 25-30 Minuten wenigstens einen Treffer verdient gehabt. Das Tor für die Löwen fiel aus dem Nichts. Aber Fehler werden knallhart bestraft. Der Trost: Der VfL hat noch 45 Minuten Zeit, das Spiel zu drehen - oder wenigstens einen Punkt zu erkämpfen. Freuen wir uns auf die zweite Halbzeit.

0:1 - und der VfL wird trotzdem mit reichlich Applaus in die Kabinen verabschiedet.

Farrona Pulido kommt am 16er in Ballbesitz - seinen Schlenzer lenke Bonmann zur Ecke...

...der Ball kommt zu Karger, dessen Schuss aber am Tor vorbeigeht.

Die Führung für die Löwen wie aus heiterem Himmel: Langer Freistoß in den 16er, Schiller geht nicht entschlossen genug zum Ball, der Ball prallt hoch auf - Körber kann nur abklatschen - und Grimaldi nimmt das Geschenk zum 1:0 an.

Das hätte ins Auge gehen können: Hoher Ball in den Osnabrücker 16er, Schiller und Susac gehen nicht entschlossen genug gegen Grimaldi zur Sache - aber Körber rettet in höchster Not.