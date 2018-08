Osnabrück. Zwei Tage vor dem Derby beim SV Meppen bittet VfL-Trainer Daniel Thioune seine Profis heute um 14 Uhr zum Training.

Training: Heute wird um 14 Uhr trainiert (Illoshöhe). Am Samstag steht das Abschlusstraining auf dem Programm (ebenfalls um 14 Uhr). Am Sonntag rollt ab 14 Uhr in Meppen der Ball.

Entlastungszug: Die Westfalenbahn setzt zum Derby beim SV Meppen einen Entlastungszug ein. Der Zug fährt am Sonntag um 11.06 Uhr (Gleis 11) vom Osnabrücker Hauptbahnhof ab. Ankunft in Meppen soll um 11.54 Uhr sein. 645 Sitzplätze stehen zur Verfügung. Nach dem Spiel startet der Zug in Meppen um 17 Uhr (Gleis 3) und wird um 18 Uhr in Osnabrück erwartet.

Auswärtstickets für Meppen ausverkauft: In Osnabrück gibt es keine Tickets mehr für das Auswärtsspiel beim SV Meppen am Sonntag - der Auswärtsblock ist ausverkauft.

Blick zur Konkurrenz: Was tut sich in der 3. Liga? Und wie sind die Konkurrenten aufgestellt? In einer Serie stellen wir die Drittligisten der kommenden Saison vor. Alle Teile finden Sie auf unserem Themenportal zur 3. Liga. Aktuelle Nachrichten gibt es hier im Ticker.

Vorverkauf: Tageskarten für das Heimspiel gegen 1860 München (8. August, 19 Uhr) sind in den Fanshops am Stadion und im L+T-Sporthaus sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen, im Online-Shop und über die Tickethotline erhältlich. Sitzplätze kosten je nach Kategorie 21 bis 31 Euro (ermäßigt je 3 Euro weniger), Stehplätze gibt es für 12 Euro (ermäßigt 9). An der Tageskasse erhebt der VfL wie in der Vorsaison 2 Euro Aufschlag.

Die nächsten Termine:

