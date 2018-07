Osnabrück Ein Testspiel als Einstimmung für das erste Derby der Saison beim SV Meppen am Sonntag: Heute abend tritt der VfL Osnabrück beim Süd-Kreisligisten TuS Hilter an.

Training: Heute wird um 14 Uhr trainiert (Illoshöhe).

Freundschaftsspiel: Der VfL tritt am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr) beim Süd-Kreisligisten TuS Hilter an. Der TuS feiert Sportwerbewoche – und freut sich auf den VfL, der mit allen Spielern nach Hilter fahren wird - wobei wohl vornehmlich jene Akteure zum Zuge kommen sollen, die am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Würzburg nicht gespielt haben. Die Eintrittspreise: Erwachsene sind für 5 Euro dabei, Frauen und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren zahlen 3 Euro – der Eintritt für Kinder ist frei. Adresse: Deldener Straße 22, 49176 Hilter a. T. W..

Dauerkartenverkauf: Laut Vereinsangaben hat der VfL bis dato 3180 Jahreskarten abgesetzt, darunter 70 Schnupper-Dauerkarten. Hinzukommen die rund 200 lebenslangen Dauerkarten und die rund 500 VIP-Saisontickets. Damit liegen die Lila-Weißen aktuell bei rund 3880 gebuchten Stammplätzen. Diese können, genau wie Tageskarten für den nächsten Heimspiel-Kracher am 08. August um 19 Uhr gegen 1860 München weiterhin gebucht werden.Mit 3180 bisher abgesetzten Dauerkarten liegt der VfL Osnabrück in etwa auf dem Niveau des Vorjahres zum vergleichbaren Zeitpunkt.

Auswärtstickets für Meppen ausverkauft: In Osnabrück gibt es keine Tickets mehr für das Auswärtsspiel beim SV Meppen am Sonntag - der Auswärtsblock ist ausverkauft.

Blick zur Konkurrenz: Was tut sich in der 3. Liga? Und wie sind die Konkurrenten aufgestellt? In einer Serie stellen wir die Drittligisten der kommenden Saison vor. Alle Teile finden Sie auf unserem Themenportal zur 3. Liga. Aktuelle Nachrichten gibt es hier im Ticker.

Vorverkauf: Tageskarten für das Heimspiel gegen 1860 München (8. August, 19 Uhr) sind in den Fanshops am Stadion und im L+T-Sporthaus sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen, im Online-Shop und über die Tickethotline erhältlich. Sitzplätze kosten je nach Kategorie 21 bis 31 Euro (ermäßigt je 3 Euro weniger), Stehplätze gibt es für 12 Euro (ermäßigt 9). An der Tageskasse erhebt der VfL wie in der Vorsaison 2 Euro Aufschlag.

Die nächsten Termine: